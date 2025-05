Óscar Ramírez empezó a jugar el clásico desde antes con respuesta inesperada a Paulo Wanchope

En la cuenta regresiva para la final, Óscar Ramírez sostiene que en series de ida y vuelta, el primer partido suele marcar el rumbo. Aunque también da fe de que en una final puede pasar cualquier cosa. Nadie debe contárselo, pues el timonel de Liga Deportiva Alajuelense lo sabe bien por experiencia propia.

El Macho hoy pone enfásis especial en ciertos detalles para el clásico del domingo 18 de mayo, a las 3 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

Porque mucho de que lo que pase ahí le servirá para tomar decisiones de cara al choque definitivo de esta final de segunda fase, que se jugará el miércoles 21 de mayo, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

En horas de la mañana, Paulo César Wanchope brindó su rueda de prensa en la casa morada y habló de que su equipo debía tener paciencia, porque en esta etapa se cierran más espacios.

“Óscar, con toda su experiencia, lo conocemos y va a hacer su juego. Ojalá sea un partido dinámico, o si no, será como un partido de baloncesto que se para cada cierto tiempo y, si es cortado, espero que el árbitro tenga la posibilidad de reponer. Debemos estar preparados para todo, para enfrentar a una Liga fuerte, con jugadores de mucho talento”, apuntó Paulo César Wanchope.

Durante la tarde, fue el turno de Óscar Ramírez, quien respondió una consulta sobre lo dicho por el entrenador morado y aprovechó para recordarle algo.

“¿Pérdida de tiempo? Caramba, hay momentos. Creo que todo el mundo lo ha hecho y en este momento pues, al igual que yo lo he visto que el equipo de él lo ha hecho en sus momentos, igual corresponderá al partido, de qué manera lo podemos manejar", afirmó Óscar Ramírez.

Óscar Ramírez atendió a los medios de comunicación antes de la final de segunda ronda del Torneo de Clausura 2025. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

Añadió que habrá quienes lo llamen pérdida de tiempo, pero que en realidad son maneras de enfriar, de quitar emociones, de manejar la situación, algo que inclusive lo ha visto hasta en mundiales.

“Entonces, no sé por qué en este caso sea un partido de pérdida de tiempo. No sé, si lo tenemos que hacer, lo hacemos. Igual, si tenemos que hacerlo dinámico, lo hacemos dinámico. Eso lo dirá el partido. Creo que es un tema que es de partido. Creo que él lo ha hecho y todos lo hemos hecho. Entonces, ahí veremos”, recalcó el Macho.

La Nación le preguntó al estratega rojinegro qué tipo de fútbol se le verá entonces a Alajuelense en el juego de ida de esta final.

Ante eso, lo primero que dijo fue que hay que entender que no todo siempre se juega de una misma manera, porque habrá partidos que se pueden encarar con una dinámica importante, presionante.

“Hay esos partidos que hay que saber, por ejemplo hasta el entorno, digámosle, si fuera caliente, frío. Hay muchas cosas a considerar. Creo que en los momentos que hemos podido demostrar, hemos sido muy presionantes y hemos sido ofensivos”, citó.

También detalló que en otros momentos han pasado sucesos (expulsiones) que los obligan a ser un poco más precavidos.

“Entonces, eso tiene que ver mucho con la lectura del juego. En el clásico puede un equipo andar de una forma y llega de otra forma el otro, y sucede todo contrario a lo que se habla. Entonces la historia, o lo que yo he vivido en cuanto a esto de clásicos es que hay que jugarlo”, aseguró.

El Macho lo sintetizó en que simplemente hay que ir y estar ahí, para ver qué pasa, si se mantienen las estadísticas, o si se mejora. Y que eso es algo que solo se responderá al jugarlo.

“Yo he visto clásicos de clásicos. Por ejemplo, he visto a Saprissa que en algún jugó muy directo y así consiguió ganar, no con un fútbol precioso, sino con un tema resultadista; al igual que Alajuelense ha intentado jugar bien y no le ha resultado.

”Entonces, al final de cuentas, esto tiene que ver con el resultado. Si ganás, todo el mundo dice que qué bien planteado, que esto y que lo otro. Y si perdés, entonces que no, que le faltó esto y lo otro. Entonces va muy con el resultado", explicó Óscar Ramírez.

La única duda que tiene el Macho es Jonathan Moya, a quien tenía programado hacerle una prueba para ver si puede incluirlo en la convocatoria para el juego de ida de la final, ese esperado clásico en Tibás.

