Hasta en México le dan la razón a Alajuelense por gravísimos errores arbitrales

Lo sucedido con el arbitraje y el VAR en la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC trascendió fronteras. En territorio nacional, analistas como Orlando Portocarrero y Henry Bejarano fueron muy claros al hablar sobre los fallos en los dos juegos entre rojinegros y naranjas.

En el partido de ida, una mano en el área no se sancionó como penal porque desde la sala VOR se determinó que el balón le pegó primero en el pecho al jugador porteño, cuando las tomas no muestran eso.

Mientras que en el partido de vuelta, no se sancionó un penal sobre Alejandro Bran y se invalidó un gol de Jeison Lucumí por un fuera de juego inexistente.

Eso desató lo que nunca antes se había visto en la Liga: Joseph Joseph salió a cuestionar qué está pasando con el VAR y la poca autocrítica.

El arbitraje en los partidos de la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC tiene muy molestos a los manudos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pero la situación fue más allá, porque desde México, el analista Fernando Guerrero dio su criterio sobre lo ocurrido en el Morera Soto y lo hizo a través de su cuenta de X.

“Penal imprudente. No fuera de juego (en referencia a la anotación anulada a Jeison Lucumí). Mano en posición no justificable (penal). El arbitraje no mejorará con el nuevo instructor arbitral, que es bueno para mentir y justificar los errores”, comentó Fernando Guerrero en una publicación donde se muestran los fallos arbitrales.

Joseph Joseph habló como nunca lo había hecho sobre el arbitraje

