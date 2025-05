Óscar Ramírez no es el mismo de antes y hasta él lo admite

Óscar Ramírez no es el mismo de antes. Los aficionados más observadores de Liga Deportiva Alajuelense ya se habían percatado de eso desde el primer día, cuando tuvo su regreso oficial.

Otros apenas empiezan a notarlo, pero si a alguno de los que tenían una ligera noción aún le quedaban dudas, el propio Macho lo confesó.

No es que antes no lo fuera, pero el técnico rojinegro hoy se percibe más cercano al jugador, paternalista y pendiente no tanto del futbolista en sí, sino más bien del lado más humano de cada uno.

El Macho conserva su estilo y su esencia, porque esos rasgos difícilmente cambien a la hora de dirigir. Eso sí, se nota menos estresado, procurando disfrutar el momento de esta etapa que también resulta distinta a las ocasiones anteriores en las que estuvo en el banquillo.

Un abrazo, un apretón de manos, una palmada en la espalda, una sonrisa, o un intercambio de palabras con sus muchachos son detalles que así lo demuestran.

La Nación le consultó a Óscar Ramírez cómo vivió ese momento del gol de Joshua Navarro en el minuto 101 de la semifinal entre Alajuelense y Puntarenas FC, qué sintió en ese instante y qué le pasó por la mente.

Porque al igual que todo el liguismo, se vio con claridad cómo el Macho gritó esa anotación a todo pulmón. Y que se deje ver tan efusivo, no era común en él.

“Ya a los 60 años, caramba... Como que me estoy volviendo más emotivo, antes era más controlable. Y dada la situación del partido, creo que merecíamos celebrarlo y sacar eso que estaba ahí”, respondió Óscar Ramírez.

Óscar Ramírez felicita a Joshua Navarro por el gol decisivo que le dio a Liga Deportiva Alajuelense el boleto a la final de segunda fase. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El reloj avanzaba y al técnico de la Liga no le quedaban dudas de que habían hecho todos los méritos para avanzar. Hasta la frustración por momentos lo invadía, pero el Macho nunca dejó de creer.

Si ya existía inconformidad en el liguismo por la decisión del VAR en Pavas del domingo pasado, cuando los árbitros indicaron que la acción que Alajuelense reclamaba como penal no lo era, porque el balón primero le pega en el pecho al jugador del Puerto, sin que una sola toma así lo demuestre, el enojo creció en el Morera Soto.

No se sancionó un penal sobre Alejandro Bran y se anuló un gol de Jeison Lucumí por un fuera de juego inexistente.

Con tres fallos del arbitraje y del VAR que hasta hicieron que Joseph Joseph tirara el tapón, cuando estaba en juego el pase a la final, Óscar Ramírez no perdía la fe.

“No se nos daba, hasta el minuto 101, en que se nos abre el marco y entonces fue muy emotivo. Pero sí, me estresé, la verdad”, afirmó el Macho.

Del partido en sí, le agradó ver cómo la afición rojinegra decidió hacerle caso después de sus llamados a evitar esos silencios incómodos que a él no le agradan y que lo perturban, provocando el mismo efecto en los jugadores.

“Me gustó la parte de afición y equipo, creo que fue bonito verlo de esa manera. La afición con el esfuerzo que hacían los muchachos yo sé que está identificada”, citó.

También tiene claro que eso es algo que deben ganarse los mismos integrantes del equipo. Pero él lo vivió al máximo. Y apoyaba con aplausos los cánticos desde las gradas.

“En algún momento conseguimos mucho volumen de juego, pero no se nos daba el gol y esa es la parte que más une a esa relación. Hasta el final con el gol estalló todo el estadio, pero rescatar y agradecer a la afición, que ellos entiendan, porque fue difícil poder vencer esa parte defensiva de Puntarenas”, reiteró el Macho.

Óscar Ramírez confesó que le encantó ver a la afición de Liga Deportiva Alajuelense tan metida con el equipo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al hablar del partido en sí, recordó que Alajuelense lo intentó a través de todas las vías disponibles, de media distancia, llegando por derecha, por izquierda y balón parado, pero el gol no caía, hasta que en tiempos extra llegó el de Joshua Navarro, que no se invalidó, a diferencia del de Jeison Lucumí.

“Me encantó el entorno, el ambiente y agradecerle a la afición. Ojalá que sigan con eso, entendiendo que los muchachos que están en la cancha van a dar lo mejor.

”Y que se identifiquen esos momentos de bachecitos ahí, que creo que un aporte importante de eso, del apoyo de la afición. Contentos por eso y porque los muchachos están haciendo el esfuerzo", destacó Óscar Ramírez.

Alajuelense visitará a Saprissa el domingo 18 de mayo, a las 4 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa; mientras que el partido definitivo de esta final de segunda ronda será el jueves 22 de mayo, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Porque ahí, en la Catedral, se conocerá cuál de los dos equipos avanzará para jugar contra Herediano la gran final del Torneo de Clausura 2025.

