Óscar Ramírez acepta que el estrés se lo ‘comió’ en el Alajuelense vs. Puntarenas

–¿Cuál es la valoración del triunfo ante Puntarenas?

-El trabajo ofensivo creo que tiene volumen, pero hay que afinar el último pase. Hemos estabilizado un poco el llegar a la zona de gol con tres o cuatro jugadores, pero también hay que rescatar el trabajo de Puntarenas, porque es difícil superar una línea de cinco. Ellos buscaron la superioridad numérica y siento que lo hicieron bien.En este juego llegamos por muchos sectores, pero debemos escoger mejor cuándo y cómo vemos al compañero que llega al primer o al segundo palo. Hemos mejorado mucho en el pasillo de pase, progresamos, aunque no tenemos casi tiempo.

–¿Cómo vio el comportamiento de la afición?

-Me gustó la conexión afición-equipo, creo que fue bonito. La gente estaba identificada; en algún momento conseguimos mucho volumen de juego aunque no llegaba el gol. Quiero rescatar a la afición, porque el trabajo de Puntarenas fue difícil. La gente jugó su partido, el rival también, y nosotros intentamos por todos los medios. La gente lo logró identificar. No se dio ese silencio incómodo; cerramos bien. Me encantó el entorno y el ambiente.

–¿La paciencia fue la clave?

-Creo que teníamos contemplado ser pacientes, aunque pudimos anotar rápido. También hablamos de un partido complejo como el que vivimos contra Liberia. Sabíamos que la gente de cambio iba a ser importante.Buscamos bien las líneas de pase para generar situaciones; siento que lo hicimos bien, y la gente entendió que debíamos trabajar el partido. Claro que un gol tempranero nos hubiera ayudado, pero rescato el trabajo de Puntarenas, que fue consistente. Supimos manejar la paciencia.

–¿Cómo vivió el gol?

-Ya a los 60 años me estoy viviendo el fútbol de forma más emotiva. Merecíamos celebrarlo y sacar eso que estaba ahí, porque estábamos buscando por todo lado el pase hasta el minuto 101. Fue muy emotivo, pero sí, me estresé, la verdad.

–¿Se le está facilitando implementar su idea de juego?

-Es muy rescatable el trabajo del cuerpo técnico anterior, porque el equipo ya estaba bien en aspectos como el manejo de la línea y la recuperación tras pérdida. Yo hice algunos ajustes, pero se nos está facilitando la parte táctica de pasar de un sistema a otro.Los muchachos tomaron buenas decisiones. Trabajamos para tener variantes y las aplicamos bien en cada situación.

–¿Está bien anímicamente el equipo?

-El equipo viene en alzada. Tenemos compromiso, los jugadores quieren más. Ver a los muchachos celebrar es importante. Estamos unidos y vamos a enfrentar lo que venga. Un buen camerino nos da argumentos para alcanzar los objetivos.