Óscar ‘Macho’ Ramírez toma decisiones y así sale Alajuelense ante Olimpia

Conozca los jugadores titulares y los suplentes de Liga Deportiva Alajuelense en el partido crucial contra Olimpia, en busca de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez respondió si se puede esperar una sorpresa de Liga Deportiva Alajuelense en el partido definitivo de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Olimpia.
Óscar Ramírez respondió si se puede esperar una sorpresa de Liga Deportiva Alajuelense en el partido definitivo de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Olimpia. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







