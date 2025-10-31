Óscar ‘Macho’ Ramírez toma decisiones y así sale Alajuelense ante Olimpia

Óscar Ramírez respondió si se puede esperar una sorpresa de Liga Deportiva Alajuelense en el partido definitivo de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Olimpia.

Tegucigalpa, Honduras.- En la víspera del partido cinco estrellas entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense, La Nación le consultó a Óscar “Macho” Ramírez si tenía entre manos alguna sorpresa para este juego ante Olimpia, en el que está en juego el boleto a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Algo como sorprendente no, creo que de alguna manera está el tema de bajas otra vez. Ya tuvimos el mano a mano y sabemos qué cosas podemos aprovechar.

LEA MÁS: Olimpia vs. Alajuelense: Canal y hora exacta para ver quién avanza a la final de la Copa Centroamericana

”Yo iría más en el tema táctico que podamos tener algo diferente, tal vez eso. Y la gente que va a suplir. Somos dos equipos muy parejos”, respondió Óscar Ramírez.

Y en esas palabras había una clave sobre el plan que el estratega rojinegro tiene en mente para esta noche contra Olimpia.

El técnico manudo probó dos opciones en la víspera del juego, una hora con Santiago van der Putten acompañando a Alexis Gamboa atrás y con Aarón Salazar como lateral derecho; la otra alternativa fue la que eligió.

Alajuelense jugará con un once titular conformado por Washington Ortega, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Anthony Hernández, Diego Campos, Alexis Gamboa, Ronaldo Cisneros, Rónald Matarrita, Fernando Piñar, Creichel Pérez y Rashir Parkins.

LEA MÁS: Alajuelense llega al estadio y la barra de Olimpia cumple su pacto

En la suplencia, Óscar Ramírez dejó a Bayron Mora, Johnny Álvarez, Deylan Paz, Elián Quesada, Alejandro Bran, Aarón Salazar, Santiago van der Putten, Deylan Aguilar, Jeison Lucumí, Tristán Demetrius, John Paul Ruiz y Doryan Rodríguez.

Por su parte, Olimpia saldrá al campo con Edrick Menjívar, Juan Hernández, Facundo Queiroz, Elison Rivas, José Pinto, Jorge Benguché, Kevin Guiti, Axel Maldonado, Jerry Bengtson, Agustín Mulet y Michaell Chirinos.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.