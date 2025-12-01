Óscar ‘Macho’ Ramírez supera a Medford: no solo tira la gorra, ¡también la patea! (video)

Óscar Macho Ramírez, entrenador de Alajuelense, aquí durante el caliente partido ante Cartaginés en el estadio Fello Meza.

El partido entre Cartaginés y Alajuelense, que selló el liderato general de los manudos, terminó muy caliente y Óscar “Macho” Ramírez protagonizó un curioso momento que recuerda a Hernán Medford.

Casi al final del compromiso en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, que el cuadro rojinegro ganó de visita 0-2, se produjo una violenta falta de Diego Mesén contra Anthony Hernández que terminó en tarjeta roja.

Esto provocó la indignación y protesta de jugadores y banquillo, incluyendo al entrenador.

Óscar Ramírez tiró la gorra al suelo y de una vez la levantó de una patada, como en sus tiempos de futbolista. La rabieta se debía a que Alajuelense disputa dos frentes en simultáneo, el Apertura 2025 y la final de Copa Centroamericana, y el “Pika” Hernández es su mejor jugador en este momento, cuando otros experimentados más bien andan a la baja.

Inclusive, muchos creen que con su nivel actual, Anthony Hernández no duraría mucho tiempo más en el fútbol nacional, a la vez que otros cuestionan por qué antes no se le había dado más participación en Alajuelense.

La acción no pasó a más y el extremo de origen porteño se recuperó. No obstante, la “jugada” del Macho Ramírez a un lado de la banda recordó los inicios de Hernán Medford como entrenador, cuando acostumbraba tirar la gorra para protestar las decisiones arbitrales.

Eso sí, a Medford -actualmente sin equipo- no se le recuerda patear la gorra, por lo cual su colega rojinegro llevó el tema al siguiente nivel.

Aquí puede ver la secuencia completa, incluyendo la falta que lo inició todo:

Faltó determinación para mostrar una roja clara pic.twitter.com/jx7f7md3SM — TD Más (@tdmascrc) November 30, 2025

El partido entre Cartaginés y Alajuelense también terminó con incidentes más graves dentro de la zona de camerinos, y acusaciones mutuas de supuestas agresiones y maltratos.

Esta nota recoge las versiones de lo ocurrido; en esta otra puede leer sobre la polémica entre un camarógrafo de FUTV y el jugador brumoso Marco Ureña.