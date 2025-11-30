Cartaginés vs. Alajuelense: Todo lo que debe saber de un partido crucial en horario atípico

Liga Deportiva Alajuelense visita al Club Sport Cartaginés en la penúltima jornada de la fase regular del Torneo de Apertura 2025. El juego se disputará este domingo 30 de noviembre, a partir de las 11 a. m., en el Estadio José Rafael “Fello” Meza. Y es como en los viejos tiempos, porque ya son muy pocos los partidos que se disputan a esa hora.

La Vieja Metrópoli albergará un cotejo que resulta importante para dos equipos que ya están debidamente clasificados a las semifinales.

Alajuelense suma 34 puntos y esta mañana llega a la casa brumosa con la firme intención de amarrar ese codiciado liderato general que otorga el derecho de disputar la gran final, en caso de que esa instancia sea necesaria.

Mientras que Cartaginés pretende subir al segundo puesto de la tabla, lo que le permitiría cerrar la serie semifinal en su terruño.

Para este duelo en específico, Óscar “Macho” Ramírez rompió su hermetismo habitual, porque es de los técnicos a quienes no les gusta dar ninguna pista.

Sin embargo, el estratega de la Liga adelantó que ante la ya conocida baja de Washington Ortega, no piensa rotar a sus porteros.

“Va Bayron (Mora), él cumplió con las expectativas que teníamos y creo que eso le da confianza en este momento. Esperemos que más adelante Johnny (Álvarez) tenga su oportunidad, creo que ya la tuvo en un partido. En este caso, considerando lo del otro día y ver la manera de Bayron, da tranquilidad y creo que va a ser de la partida si no pasa nada especial”, afirmó Óscar Ramírez.

Por su parte, Andrés Carevic fue muy claro en lo que pretende para este pulso contra la Liga, tal y como lo puede leer en este artículo.

Los partidos entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense suelen convocar a una cantidad importante de aficionados en el Estadio José Rafael "Fello" Meza. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Dónde puedo ver el partido Cartaginés vs. Alajuelense? Copiado!

El juego entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense será transmitido por FUTV.

En este artículo de nacion.com encontrará la previa; sobre la marcha hallará las principales incidencias, y una vez concluido el encuentro, aquí mismo podrá leer el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el pulso entre brumosos y rojinegros en la emisora de su preferencia: Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Actual (107.1 FM).

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense Copiado!

Datos de interés alrededor del juego Cartaginés vs. Alajuelense Copiado!

Según datos del periodista y estadígrafo José Martín Soto, proporcionados por la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), Andrés Carevic puede unirse a Armando Mareque (1978 y 1990) como los técnicos argentinos del Cartaginés que vencieron a la Liga en el “Fello” Meza, en caso de que los brumosos sumen los tres puntos esta mañana.

Mientras que Óscar “Macho” Ramírez disputará su décimo juego como visitante en la casa del Cartaginés. En los nueve duelos previos al pulso de este domingo, el balance está totalmente equiparado con tres triunfos, tres empates y tres caídas.

Ellos llegan con cuatro amarillas al pulso Cartaginés vs. Alajuelense Copiado!

Tanto Cartaginés como Alajuelense tienen futbolistas con cuatro tarjetas amarillas, y si reciben una amonestación este domingo, se perderán la última fecha de la fase regular.

O bien, si Steven Madrigal no los pinta de amarillo, serán elegibles para el próximo fin de semana, y siempre estarán al filo de la navaja, porque si ahí acumulan la quinta amonestación, se perderían el primer juego de la semifinal.

La otra opción es que “se porten bien” y no reciban la temida quinta preventiva, recordando que al concluir la fase regular, las amarillas se borran. Eso aplica siempre y cuando no haya un castigo que cumplir.

Quienes tienen cuatro amarillas en Cartaginés son Diego Mesén, Everardo Rubio, Luis Flores y Claudio Montero; mientras que por parte de la Liga, se encuentran en esa situación Alexis Gamboa, Rashir Parkins y Rónald Matarrita.

Así vestirá Cartaginés ante Alajuelense Copiado!

Camiseta azul con rayas azul claro, pantaloneta blanca y medias azules. Portero: Camiseta, pantaloneta y medias rojas.

Así vestirá Alajuelense ante Cartaginés Copiado!

Camiseta blanca con cuello negro, pantaloneta y medias blancas. Portero: Camiseta, pantaloneta y medias rosadas.

Los árbitros del partido Cartaginés vs. Alajuelense Copiado!

Steven Madrigal al centro, asistido por Jeriel Valverde y Víctor Robles. Cuarto árbitro: Adrián Chinchilla. VAR: Yazid Monge. AVAR: Octavio Jara.

Las entradas para el partido Cartaginés vs. Alajuelense Copiado!

Las entradas se encuentran a la venta en cscartagines.com y en el propio Estadio José Rafael “Fello” Meza.

Estos son los precios de las entradas para el partido entre el Club Sport Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Últimos resultados entre Cartaginés y Alajuelense en el ‘Fello’ Meza Copiado!

La preparación de Alajuelense en fotografías Copiado!

La preparación de Cartaginés en fotografías Copiado!

