Vea los goles de Kenyel Michel y Fernando Piñar en partido Cartaginés vs. Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense sabe que si le gana a Cartaginés asegura el liderato general.

Kenyel Michel se encontraba en el lugar preciso para tomar un rechazo de Diego Mesén y ese rebote se convirtió en la llave para que Liga Deportiva Alajuelense llegara al gol en el partido contra Cartaginés.

El extremo que del plantel actual de Óscar Ramírez conoce mejor que nadie el Estadio José Rafael “Fello” Meza avanzó, se sacó la marca de Everardo Rubio buscando espacio y envió el latigazo desde fuera del área que pegó en el palo y entró en la cabaña resguardada por Kevin Briceño.

⏰ 45+2' Gol de Kenyel Michel que coloca el 0-1 para Alajuelense. pic.twitter.com/A9iHWmtr6g — FUTV (@FUTVCR) November 30, 2025

La Liga gritaba su gol en el minuto 45+2 dentro del campo, pero las gradas también retumbaban en la casa brumosa, porque muchos manudos estaban ahí.

Eso no fue todo, porque tres minutos después, llegó el segundo tanto de los rojinegros, con Fernando Piñar.

El lateral derecho entró en el área, se tuvo confianza para sacar el disparo y fue el segundo tanto.

⏰ 45+4' Fernando Piñar anota y Alajuelense ya gana 0-2 ante Cartaginés. pic.twitter.com/Gn2mFOORyj — FUTV (@FUTVCR) November 30, 2025

Fernando Piñar marcó el segundo gol de Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Al acabarse el primer tiempo, la Liga está ganándole 0-2 a Cartaginés en el “Fello” Meza.

