Puro Deporte

Óscar Ramírez rompe hermetismo al confirmar titularidad de jugador en partido Cartaginés vs. Alajuelense

Óscar Ramírez reveló una decisión que ya tiene tomada para el partido de este domingo entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
26/11/2025 Estadio Morera Soto. La Liga Deportiva Alajuelense recibió al Xelajú MC de Guatemala en partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Foto: Rafael Pacheco Granados
Óscar Ramírez prefiere darle confianza a un jugador en un puesto clave que apostar por la rotación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezCartaginés vs AlajuelenseApertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.