Óscar Ramírez rompe hermetismo al confirmar titularidad de jugador en partido Cartaginés vs. Alajuelense

Óscar Ramírez prefiere darle confianza a un jugador en un puesto clave que apostar por la rotación.

El técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar “Macho” Ramírez, sorprendió horas antes del partido contra Cartaginés al hacer una inusual excepción a su hermetismo habitual.

Conocido por evitar dar detalles sobre alineaciones y la disponibilidad de sus jugadores (como hacen casi todos los entrendores), el “Macho” Ramírez decidió esta vez transparentar su decisión en el arco para el pulso de este domingo 30 de noviembre contra Cartaginés, a las 11 a. m., en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

Aunque en el fútbol hay poco que ocultar, él prefiere reservarse sus decisiones, pero esta vez confesó lo que hará y que puede interpretarse como una muestra de confianza para Bayron Mora.

Ese joven de 22 años que literalmente lleva la mitad de su vida siendo parte de Alajuelense, asumió el puesto de emergente tras la lesión del estelar Washington Ortega.

La gran interrogante que flotaba era si Óscar Ramírez le daría continuidad al guardameta que cumplió bien el pasado miércoles contra Xelajú, en el primer round de la final de la Copa Centroamericana, o si consideraría una rotación para darle minutos a Johnny Álvarez.

“Va Bayron, él cumplió con las expectativas que teníamos y creo que eso le da confianza en este momento. Esperemos que más adelante Johnny tenga su oportunidad, creo que ya la tuvo en un partido. En este caso, considerando lo del otro día y ver la manera de Bayron, da tranquilidad y creo que va a ser de la partida si no pasa nada especial”, afirmó Óscar Ramírez.

Con esas palabras, el “Macho” selló la titularidad de Bayron Mora en el arco de Alajuelense para el compromiso de este domingo contra Cartaginés.

Bayron Mora atajará este domingo en el partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

La sobrecarga de Jeison Lucumí

Además de la situación del arco, el estratega se refirió al estado físico de Jeison Lucumí, quien se reportó con una sobrecarga muscular el miércoles pasado.

“Fue el que más corrió contra Sporting y el más dinámico ese día. Y resintió una lesión que tenía cuando terminamos en octubre, con una molestia y decidimos no arriesgarlo y tenerlo ahí.

”En la última práctica veremos si podemos tomarlo en cuenta para el domingo contra Cartaginés, y si no, pensar en lo del miércoles”, indicó Ramírez, dejando en el aire la participación del extremo colombiano y priorizando su recuperación total.

El riesgo de las amarillas en Alajuelense

Otro punto de análisis para el cuerpo técnico de la Liga, comandado por Óscar Ramírez, es la situación de las tarjetas amarillas.

Para efectos del campeonato nacional, Alexis Gamboa, Rashir Parkins y Rónald Matarrita acumulan cuatro amonestaciones y están al filo de la navaja.

Sobre este aspecto, el técnico de la Liga indicó que en este momento se encuentran en un tema límite que no le da chance para nada.

“El resultado del domingo determinará mucho, si logramos una victoria. Si todavía queda tener que ir a buscar algo en el último partido, será algo a considerar, pero sí es riesgoso. Ahí veremos qué determina el juego en sí”, destacó el Macho.

La Liga visitará a Cartaginés este domingo, y apenas un día después viajará a Guatemala para disputar la final de vuelta de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú el 3 de diciembre. La serie se encuentra 1-1, y el gol de visita, criterio de desempate, actualmente favorece al rival chapín.

Tras el crucial duelo en Concacaf, Alajuelense deberá viajar de inmediato a Ciudad Quesada para enfrentarse a San Carlos.

Al concluir la fase regular, todas las tarjetas amarillas se borrarán, siempre y cuando no haya un castigo que cumplir.

“El resultado del domingo determinará mucho, si logramos una victoria. Si todavía queda tener que ir a buscar algo en el último partido, será algo a considerar, pero sí es riesgoso. Ahí veremos qué determina el juego en sí”, sentenció Ramírez, aludiendo a la posible necesidad de reservar a estos jugadores si la clasificación en el torneo local ya está definida.

Alajuelense y Cartaginés se topan de nuevo muy rápido

Cartaginés y Alajuelense se enfrentarán nuevamente pocos días después de su reciente cruce, recordando que el partido entre ellos correspondiente a la jornada 5 se disputó hasta el 20 de noviembre.

A Óscar Ramírez se le preguntó si tomaría como principal referencia el empate 0-0 de hace unos días en el Morera Soto, el estratega afirmó que espera distintas variantes tácticas de su colega, Andrés Carevic.

“Veremos si él en su localía puede cambiar su sistema, el que ha sido más constante que es el 4-2-3-1, o el 4-4-2 en algún momento, o ver si quiere otra vez aplicar la línea de cinco”, comentó Óscar Ramírez, anticipando que el argentino podría apostar de nuevo a lo que hizo hace unos días.

No obstante, el enfoque principal del “Macho” recae en la capacidad de respuesta de sus propios hombres, porque Alajuelense pretende sentenciar el liderato general antes de la última fecha.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.