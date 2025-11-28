Óscar ‘Macho’ Ramírez confiesa lo que más lo inquieta con Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense cambia el chip y por un momento deja de pensar en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf y de nuevo se enfoca en el Torneo de Apertura 2025.

Para Óscar “Macho” Ramírez y sus hombres sería más que importante ir a la Vieja Metrópoli el domingo, al partido contra Cartaginés (11 a. m.) y salir del Estadio José Rafael “Fello” Meza ya con el liderato general 100% amarrado.

Después de eso, los rojinegros alistarán maletas, porque el lunes viajarán a Guatemala sabiendo que para convertirse en tricampeón de Centroamérica tendrá que ir a anotarle a ganarle a Xelajú, en el Estadio Cementos Progreso.

O empatar por más de una anotación, apelando al gol de visita como criterio de desempate. Incluso, si de nuevo se registrara un 1-1 entre “chivos” y rojinegros, la serie podría extenderse a tiempos extra y penales.

Dentro de todo esto, al “Macho” lo inquieta ahora más que nunca el no tener mayor espacio para poder trabajar en cancha con sus hombres.

Por ejemplo, el miércoles anterior ante Xelajú, la Liga tuvo mucho volumen de juego, pero eso provocó que cuando se incorporaban los laterales, dejaran mucho espacio y hasta a los centrales los agarraban mal parados en el mano a mano. De hecho, de ahí surgió el penal a favor de los chapines.

“Es un tema que lo hablamos y lo tenemos presente, pero en este momento lo inmediato es lo de Cartaginés y estamos más claros con lo de Cartago. Esta es la parte difícil, de algunas correcciones, que tenés que hacerlas con el video y hablando con los muchachos, porque no hay tiempo”, expresó Óscar Ramírez en la rueda de prensa previa al duelo ante los brumosos.

También mencionó que después del partido contra Cartaginés, la Liga tendrá una sesión el lunes en la mañana y depende de la alineación, de qué muchachos jugaron el domingo, que no puedan entrenar a un nivel óptimo ese día, antes de irse al aeropuerto para viajar a Guatemala. Y quiere darle énfasis al balón parado.

“Ha sido lo jodido de este semestre, donde no hay el espacio para planear un día de hacerlo todo a como cuando hay tiempo. Ahora en este parón que hubo, venimos y de una vez a jugar. Y que nuestros futbolistas no jugaron con la Selección, porque si no, no habríamos contado con algunos y se tuvo que planear el partido”, relató el “Macho”.

Así que la dinámica fue hacer recuperación, video, análisis, algo poco con ellos, un bosquejo y a competir.

“Esa ha sido la parte jodida. Ahora en estos cuatro días, por ejemplo, termina la recuperación de los muchachos, ver los que tienen más cargas y este sábado hacer un repaso de lo que presentaremos. Y para el miércoles va a ser más tema de video, de análisis y repasar con ellos lo que hicimos bien y las otras corregir”, insistió.

Al pronunciar eso, volvió a pensar en Xelajú, al que definió como “un equipo engañoso”, del que asegura que muchos hablaban tratando de bajarle el piso y que él más bien lo ve como un equipo muy difícil.

“Viendo los videos, es un equipo muy complicado, engañoso, vos crees que lo tenés ahí y asumen un rol de manejo que tal vez no va en este momento. Es un riesgo alto, que lo corren y les ha funcionado”, analizó Óscar Ramírez.

Óscar Ramírez: ‘El equipo ha sido rebelde’

Desde que volvió a Alajuelense, Óscar Ramírez habla de cambiar la historia, de rebeldía y enojarse un poco. A raíz de eso, al técnico de los manudos se consultó que ya viene la etapa decisiva y en redes sociales muchos empiezan a decir que es cuando el equipo se cae.

Para responder eso, recalcó que a él le partieron el equipo, que no tuvo a media Liga durante dieciocho días y que eso es complejo.

“Recordemos que la educación nuestra de la escuela y colegio es muy repetitiva, y si no lo hacemos así es muy voluble, porque en cualquier momento se va información y hay que repasar para tener eso fresquito, cosa que sí pudieron hacer la mayoría de equipos que hemos enfrentando y nosotros no.

”Lo más jodido es que nosotros estamos jugando y corrigiendo en los mismos partidos. No es fácil, estamos en desventaja con esas situaciones, pero el carácter está”, comentó.

Dijo que incluso se vio el miércoles pasado, al recuperarse de fallar dos penales, que les hicieran el gol y aún así terminar buscando otra anotación. Para él, en esa parte de actitud, compromiso y carácter no hay discusión.

“El equipo ha sido rebelde, ha puesto las ganas, los deseos, pero es jodido cuando los muchachos están en banca, no participan, el volumen es bajo de trabajo, porque está la carga de partido que es la que te desgasta.

”Y la productiva es la del entrenamiento, es la que alimenta otra vez para gastar en el partido y eso no está presente. Es un tema que hay que entender”, concluyó Óscar Ramírez.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.