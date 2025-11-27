Rónald Matarrita lanza fuerte mensaje desde Alajuelense: ‘El equipo se siente cómodo al ir con todo en contra’

El gol de Alajuelense contra Xelajú lo marcó el mexicano Ronaldo Cisneros.

Rónald Matarrita, lateral izquierdo de Alajuelense, fue enfático en que el equipo manudo está mentalizado en sacar la serie contra Xelajú, por la final de la Copa Centroamericana, esto pese a que el resultado en el Morera Soto fue 1 a 1, y hay que cerrar en Guatemala.

Matarrita explicó que la Liga ha demostrado que sabe comportarse como un muy buen visitante; ante esto, no hay preocupación por cerrar el torneo en Guatemala.

“Obviamente hay que verlo desde un lado positivo, indiferentemente en casa o visita hay que sacar los partidos. El equipo se siente cómodo al ir con todo en contra, ahora tenemos una final y esperamos demostrar la calidad para sacar la serie”, sentenció.

El zurdo añadió que ni siquiera la cancha sintética en la que se jugará la vuelta debería implicar un problema para ellos, esto porque la Liga ganó en ese mismo escenario contra Comunicaciones de Guatemala en octubre pasado.

El defensor fue enfático en que él y sus compañeros deben ser más contundentes frente al marco rival.

“En cuanto a lo de la cancha, la última vez que fuimos a ese estadio lo sacamos. Nosotros sabemos lo que es jugar en esa cancha, no es un tema para darle mente”, acotó.

Matarrita descartó que en la Liga se esté dando cansancio físico.

“Tenemos buena carga física, mantuvimos buenos entrenamientos en este parón que se dio por la Selección de Costa Rica. Ahora tuvimos buen volumen de juego. En cuanto a la carga física siento que estamos bien”, finalizó.

Alajuelense busca su tercer campeonato centroamericano seguido. El partido de vuelta de la serie será el próximo miércoles 3 de diciembre.