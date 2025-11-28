Andrés Carevic manda un aviso a Alajuelense

Andrés Carevic no se conforma solo con la clasificación del Club Sport Cartaginés.

Liga Deportiva Aajuelense visitará a Cartaginés el domingo con la firme intención de amarrar el primer lugar del Torneo de Apertura 2025.

Pero se topará a un equipo de la Vieja Metrópoli que no se conforma con la clasificación a las semifinales que ya consiguió, sino que los brumosos aún tienen opciones de mejorar su ubicación en la tabla.

“Independientemente de que el equipo está en semifinales, nos quedan dos partidos importantes para nosotros, el más importante es el domingo”, expresó Andrés Carevic en la sala de prensa del Estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago.

Ahí, el técnico argentino atendió a los medios de comunicación y recalcó que su equipo encarará el partido contra Alajuelense “con toda la seriedad, porque también aspiramos a seguir subiendo en la tabla”.

Eso sí, el propio Andrés Carevic considera que no será fácil, porque sabe mejor que nadie que esta versión de Alajuelense tiene mucha espuela.

“Como siempre, respetando a la Liga, que tiene un gran plantel, va de líder, está peleando la final de la Copa Centroamericana de Concacaf y tiene un plantel muy bueno”, indicó.

Sin embargo, no descarta apostar por rotación de algunos hombres, sin que eso signifique que no quiera salir en busca del triunfo.

“Ha jugado un futbolista u otro y se ha sostenido muy bien y va a ser un partido complicado, difícil, intenso, pero nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para plantear el partido y ganarlo”, apuntó.

Andrés Carevic también dijo que no quería ir más allá en detallar qué deben corregir, sino que se enfoca en los partidos que tiene Cartaginés de ahora en adelante.

“De igual manera, el parate nos sirvió para trabajar varios aspectos, tanto lo que hacemos bien como lo que podemos mejorar. Así lo plasmamos, eso no significa que no tomemos el partido con seriedad.

”Independientemente de si tenemos que hacer algún ajuste, o que tengamos que poner a algún jugador que nosotros pensamos que es el partido indicado para que pueda jugar”, recalcó.

Ojo con las amarillas de Cartaginés

En este momento, los brumosos tienen con cuatro tarjetas amarillas a Diego Mesén, Everardo Rubio, Luis Flores y Claudio Montero.

“Siempre vamos a buscar el beneficio de nuestro equipo y también buscando la seriedad del partido, que hay que jugarlo para ganarlo. Ya valoraremos después con el tema de las amarillas y del ritmo de juego.

”Lo que siempre voy a plasmar es lo mejor que tengamos para que el equipo esté bien. No estar inventando algunas situaciones por algo en particular”, opinó Andrés Carevic.

En esta etapa crucial del campeonato es cuando todo juega y los equipos se centran en no perder futbolistas para el inicio de las semifinales por tarjetas. A partir de esa fase, las amonestaciones se limpian, siempre y cuando no se deba purgar un castigo.

“Nosotros venimos trabajando bien, todo el mundo está a la altura de la exigencia y a lo mejor puede jugar uno u otro, pero la decisión la tomo porque las características de ese jugador nos pueda ser funcional para que en ese partido pueda hacerlo bien y ganar”, destacó.

El argentino también hizo énfasis en que su idea es plasmar un Cartaginés equilibrado, fuerte en su casa, pero también ganar puntos afuera, como lo hicieron el lunes anterior cuando se dejaron la victoria en San Isidro de El General contra Pérez Zeledón.

“Hay que seguir siendo fuertes con nuestra gente en casa, pero también seguir siendo fuertes y tener ese equilibrio de no mostrar tantas diferencias en un partido que jugamos en casa como cuando lo hacemos de visitante. Lo hemos plasmado bastante bien en el torneo y en Concacaf”, subrayó.

Según él, con esa fórmula, el Club Sort Cartaginés logró la clasificación a la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf. Y así también se metió entre los cuatro, junto a Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

A falta de dos jornadas, solo queda un espacio para las semifinales, que podría ser del Municipal Liberia, Pérez Zeledón o el Club Sport Herediano.

Un vistazo a la tabla de posiciones y lo que falta

Así se encuentra la tabla de posiciones a falta de dos fechas para el final de la fase regular del Torneo de Apertura 2025. (Unafut/Unafut)

Jornada 17

Guadalupe vs. Pérez Zeledón, sábado 29 de noviembre, 5 p. m.

Herediano vs. San Carlos, sábado 29 de noviembre, 8 p. m.

Cartaginés vs. Alajuelense, domingo 30 de noviembre, 11 a. m.

Saprissa vs. Liberia, domingo 30 de noviembre, 4 p. m.

Puntarenas FC vs. Sporting, domingo 30 de noviembre, 5 p. m.

Jornada 18 (*)

Sporting vs. Saprissa, domingo 7 de diciembre, 3 p. m.

Pérez Zeledón vs. Herediano, domingo 7 de diciembre, 3 p. m.

Puntarenas FC vs. Guadalupe, domingo 7 de diciembre, 3 p. m.

San Carlos vs. Alajuelense, domingo 7 de diciembre, 3 p. m.

Cartaginés vs. Liberia, domingo 7 de diciembre, 3 p. m.

(*) Programación sujeta a cambios.