Pleito entre Cartaginés y Alajuelense en zona de camerinos puede acarrear sanciones

Un camarógrafo de FUTV intentó ingresar a la zona mixta para grabar lo que ocurría.

Después de que Diego Mesén salió expulsado en el partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense, el juego se detuvo de nuevo porque algo ocurría en la zona de camerinos.

Se creía que tenía que ver con reclamos de la Liga por lo aparatosa que fue la falta de Diego Mesén sobre Anthony Hernández.

Pero al parecer, la discusión ya no tenía que ver la tarjeta roja, aunque eso sí tenía los ánimos calientes.

Habrá que esperar el reporte de los comisarios de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) y las secuelas que podría acarrear lo que ocurrido.

¿Qué pasó? Según expresó el jefe de prensa de Cartaginés, José Pablo Meza, en el club brumoso decidieron darle a la Liga el mismo trato que recibieron ellos hace unos días cuando visitaron a los manudos, el pasado 20 de noviembre.

Porque en el Morera Soto les indicaron a los blanquiazules que solo el gerente deportivo y el encargado de comunicación podían ingresar al área de camerinos.

“Ellos se molestaron, porque andan una comitiva más grande y ya luego empezó la discusión y hubo una agresión cobarde de una persona del cuerpo técnico de Alajuelense hacia la integridad de nuestro gerente administrativo, David Vargas. Una agresión estamos hablando de un golpe, un puñetazo al rostro de David y ahí se calentó el tema”, comentó José Pablo Meza.

En las gradas del Estadio José Rafael "Fello" Meza nadie sabía qué era lo que pasaba en la parte interna, minutos antes de que se acabara el juego. (JOHN DURAN/John Durán)

Dijo que Cartaginés pretende llegar hasta las últimas consecuencias, porque ahí tienen las cámaras de seguridad y que procederían a revisarlas.

Según él, como había mucha gente, era complicado saber con exactitud quién golpeó al gerente brumoso.

“Pero sí era alguien del cuerpo técnico, por la vestimenta que anda el cuerpo técnico de Liga Deportiva Alajuelense”, mencionó el periodista de Cartaginés.

Cuando el partido se detuvo porque algo pasaba en la parte interna, en el acceso a camerinos, un camarógrafo de FUTV intentó ingresar para transmitir lo que ocurría.

En la transmisión de Teletica Radio, el camarógrafo de FUTV denunció que Marco Ureña le dio una patada y le decía que no podía entrar ahí.

Ante eso, el encargado de comunicación de Cartaginés indicó: “Lo que queríamos era evitar que entrara gente por ahí y Marco le dijo, pero es el tema de la primera discusión, que ya los ánimos están calientes y demás”.

Según él, si están las cámaras, se investigará todo lo que pasó.

¿Qué dicen en Alajuelense?

Por parte de la Liga, solo dieron declaraciones Fernando Piñar, Alexis Gamboa y Kenyel Michel. Ellos no sabían qué fue lo que pasó cuando se presentó el problema en la zona de camerinos, pues el partido aún estaba en desarollo.

Sin embargo, dos fuentes a lo interno de Alajuelense que prefirieron no ser identificadas, contaron que cuando el juego estaba próximo a terminarse y la delegación de la Liga quería ingresar al camerino, personeros del club local no se lo permitían.

Los ánimos se calentaron cuando Diego Mesén cometió una falta fuerte contra Anthony Hernández y el árbitro le mostró la roja. Sin embargo, a lo interno del estadio, también había problemas. (JOHN DURAN/John Durán)

Y que el problema se hizo más grande cuando el masajista Aníbal Giammattei intentó abrir el portón, porque David Vargas se enojó y se plantó en que no podían pasar.

“Lanzó un golpe que gracias a Dios no tocó a Giammattei, que es un adulto mayor”, citó la fuente. Y fue en ese momento cuando otro masajista de la Liga reaccionó y golpeó al gerente de Cartaginés.

Había gritos y empujones a lo interno del estadio, mientras que en la cancha y en las gradas nadie tenía claro qué era lo que estaba pasando.

Ya solo quedaba Johan Venegas en zona mixta y dijo que no sabía que hasta Marco Ureña estaba involucrado en los problemas que se dieron. Sin embargo, indicó que conociéndolo, no creería que pasó algo así.

“Marco no es una persona agresiva, para nada y él es muy natural, muy él. Hasta ahora que usted me dice, escucho eso”, comentó Johan Venegas.

Quienes tomaban nota de todo eran los comisarios de la Unafut, Erick Mora y Fernando Quesada, quienes grababan por su cuenta. Y ellos solicitaron esos videos de seguridad del estadio, que Cartaginés indicó que revisarían, y que en Alajuelense también quieren que eso ocurra para que la historia sea completa. La situación que se presentó podría acarrear sanciones para los involucrados.

