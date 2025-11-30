Esto pasó cuando Diego Mesén fue a buscar a Anthony Hernández al camerino de Alajuelense

Diego Mesén recibió la tarjeta roja directa por una fuerte entrada sobre Anthony Hernández.

Diego Mesén incurrió en una fuerte falta contra Anthony Hernández, en el partido que Liga Deportiva Alajuelense derrotó a Cartaginés en el Estadio José Rafael “Fello” Meza por 0-2 y le puso la firma al liderato general.

El defensor vio la tarjeta roja directa y la acción calentó los ánimos entre ambos equipos.

Entre reclamo y reclamo, Diego Mesén se retiró del campo. Poco después, surgió otro problema que obligó a que el partido se parara.

Hubo un nuevo incidente que se presentó en la zona de camerinos, donde al parecer hubo golpes entre integrantes del área administrativa y de los cuerpos técnicos de los clubes.

El juego se reanudó, y después de que concluyó, se percibía cierto ambiente de tensión y hasta ingresaron dos oficiales de la Fuerza Pública a ese sector del estadio.

Mientras Óscar Ramírez brindaba su rueda de prensa, Diego Mesén salió del camerino de Cartaginés y se fue directo al de la Liga. Tras él iban Johan Venegas y Geancarlo Castro, así como integrantes de seguridad privada.

El golpe que recibió Anthony Hernández fue muy fuerte. (JOHN DURAN/John Durán)

El defensor brumoso lo que hizo fue ir a ofrecerle una disculpa a Anthony Hernández, por esa falta tan aparatosa.

“Él fue a pedirle disculpas a Tony, lo que puedo decir de mi parte es que hay que ser consciente en estas situaciones, uno a veces se equivoca y hay que reconocer eso, lo que está bien.

”Pero hay que cuidar no volver a caer en eso que perjudica al equipo al quedar con uno menos”, comentó Andrés Carevic.

Por su parte, Alexis Gamboa, quien portó la cinta de capitán en Alajuelense, subrayó que el árbitro Steven Madrigal hizo lo que le tocaba cuando se dio la falta, que era sacar la cartulina roja.

“Fue una mala decisión de Diego, se equivoca y ya está, eso pasó en la cancha y se queda ahí”, apuntó Alexis Gamboa.

En el vestuario de la Liga, Diego Mesén habló con Anthony Hernández y después de que se dieron la mano, el defensor de Cartaginés se disculpó con el equipo rojinegro y cruzó palabras con otros jugadores de quienes fue compañero en algún momento.

