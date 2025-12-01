Camarógrafo de FUTV denuncia que jugador lo golpeó en partido Cartaginés vs. Alajuelense: ‘Sentí como que me tira una patada’

En medio de los gritos, golpes y empujones que se dieron en el incidente que se presentó en la zona de camerinos del Estadio José Rafael “Fello” Meza cuando todavía estaba en desarrollo el partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense, un camárografo de FUTV denunció que un jugador lo golpeó.

Durante la propia transmisión de Teletica Radio, el camarógrafo Carlos Umaña contó su versión de los hechos. Él dijo que cuando el partido se paró porque algo ocurría a lo interno, minutos después de la expulsión de Diego Mesén por la aparatosa falta sobre Anthony Hernández, él intentó ir a grabar para mostrarle a los televidentes qué estaba pasando.

Él estaba trabajando con la televisora oficial que paga los derechos de transmisión y que por lo tanto, es el único medio que puede grabar todo lo que ocurre en el partido.

“Como todo camarógrafo, veníamos a hacer nuestro trabajo, veníamos para adentro con la cámara y yo solo sentí encima nada más a Marco Ureña, sentí como que me tira una patada y me dijo que no podía entrar”, expresó Carlos Umaña en Teletica Radio, en conversación con el periodista Iand García.

Contó que el futbolista le decía que no podía entrar a grabar ahí, porque eso era fomentar la violencia con los niños.

“Me sacaron de prensa y me golpeó con la cámara. Uno anda haciendo su trabajo nada más, para que todo salga, pero uno no puede con la violencia, así no se puede. Yo nada más le dije que no me podía tocar, que no tiene derecho de tocarme porque yo estoy haciendo mi trabajo.

”Pero el mae seguía y yo solo me quedé calmado. Tampoco voy a ponerme en esas cosas, porque primero está mi trabajo, y él no tiene derecho de venir a tocar la cámara ni de golpearme de esa manera”, afirmó el camarógrafo Carlos Umaña.

Después de eso, el periodista Carlos Serrano, se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter) sobre el incidente y escribió: “Marco Ureña agrede a un camarógrafo de FUTV por tomar las imágenes del pleito en el camerino. Su excusa fue ‘que está fomentando la violencia’.

”Está equivocado, el camarógrafo documenta la violencia, es su trabajo. Los que fomentan son aquellos con NULA inteligencia emocional”.

Liga Deportiva Alajuelense le ganó a Cartaginés y amarró el liderato general. (JOHN DURAN/John Durán)

Marco Ureña no se ha pronunciado sobre esta situación. En su cuenta de Instagram, solamente compartió una historia con una fotografía suya durante el partido.

Quien sí respondió una consulta sobre el camarógrafo y Marco Ureña fue el encargado de comunicación de Cartaginés, José Pablo Meza, al mencionar: “Lo que queríamos era evitar que entrara gente por ahí y Marco le dijo, pero es el tema de la primera discusión, que ya los ánimos están calientes y demás”.

El comunicador del club hacía referencia a ese bochinche, en el que Cartaginés denuncia que un integrante del cuerpo técnico de la Liga le dio un golpe por la cara al gerente administrativo del equipo, David Vargas.

Mientras que según versiones recopiladas en el bando de Alajuelense, la discusión se dio porque no querían dejar ingresar a la delegación de la Liga a ese sector de camerinos, con insultos incluidos.

Y que cuando el masajista Aníbal Giammattei intentó abrir el portón, el gerente brumoso insistía en que no podía, y que al parecer, intentó golpear al adulto mayor. Fue entonces cuando alguien que lo acompañaba en esa comitiva de la Liga reaccionó devolviéndole el golpe.

Ahora habrá que esperar qué reportan los comisarios Erick Mora y Fernando Quesada, quienes grababan y documentaban todo, al tiempo que pidieron los videos de las cámaras de seguridad que se encuentran en esa parte del estadio para tener una noción más clara de qué fue lo que pasó en realidad.

Mientras que al Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol le corresponderá dictar las sanciones del caso, los incidentes que reporten los comisarios y los árbitros.

