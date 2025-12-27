Óscar ‘Macho’ Ramírez habló como nunca del episodio de indisciplina que marcó un antes y un después en Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez está convencido de que tras una situación negativa, en Liga Deportiva Alajuelense todos echaron para su saco y el equipo se volvió más fuerte.

Óscar “Macho” Ramírez vivió un semestre diferente en todo sentido con Liga Deportiva Alajuelense, que culminó como cualquier liguista lo soñaba, ganándolo todo; pero él recalca que no fue fácil.

Incluso, aprendió de un episodio bravo, porque junto al gerente deportivo, Carlos Vela, le tocó hacerle frente a una situación de indisciplina, que confesó que durante todos estos años, nunca había experimentado.

Pero a la vez, cree que lo ocurrido con una mala decisión de cuatro futbolistas a finales de setiembre, que se fueron de fiesta la noche previa al viaje a Honduras para hacerle frente al partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Motagua, marcó un antes y un después.

A Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar los bajaron del avión; también recibieron una alta multa como castigo y durante unos días se entrenaron con el alto rendimiento (U-21).

Pero más allá de eso, dentro del camerino de Alajuelense todos comprendieron que la disciplina es innegociable y que cada quien es responsable de sus actos.

En la charla con Wílmer López y el periodista Antonio Alfaro, en el canal de Youtube ElPato&Toño, Óscar Ramírez se refirió a esa situación con naturalidad, pero también de una forma que no la había expresado antes.

Según el “Macho”, se trató de un caso diferente, un tema serio, donde se falta al grupo de una manera impensada.

“Yo no puedo entender que venga un muchacho con problemas de alcohol en momentos de entrenamiento y viaje inmediato para un lugar. No estaba dentro de la situación de normalidad. Yo se los hice ver, que nunca había tenido un caso como el que me estaban presentando”, expresó Óscar Ramírez.

Carlos Vela siempre fue del criterio que esa situación de indisciplina se resolvía con sanciones a lo interno. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Dijo que optó por la decisión conjunta con Carlos Vela de que no viajaban, porque ambos se encontraban en la misma sintonía.

“Fuimos allá, hicimos lo que pasó (Alajuelense ganó en Honduras y avanzó en una serie que empezó cuesta arriba). Luego, el gerente deportivo tuvo una reunión con ellos, se me fue un muchacho con la Selección, los otros estuvieron con la U-21 como para hacerles entender que no fue nada correcto”, recordó.

También apuntó que había que dejar que “se comieran ellos” esa parte moral de fallo; para después reunirlos y decirles que fue una situación grave, que esa situación no está dentro de los cánones del fútbol.

“Y que tenían que empezar de cero, a ganarse otra vez la confianza del grupo, y que es un proceso que tiene que ocurrir y una experiencia para toda la vida; no solo para ellos, sino todo el grupo, de entender que esto del profesionalismo es serio”.

Él les hizo ver a sus jugadores que tienen que enamorarse del fútbol y no caer ante las tentaciones, menos cuando al día siguiente se debe jugar.

“La satisfacción de entrar a la cancha y sentirse uno seguro de que no trasnoché, de que estoy bien físicamente, de que estoy en una relación estable donde está todo bonito, eso me da una tranquilidad emocional para explanarme dentro de la cancha.

”Que entiendan que esto es serio, que no es de joda o vacilón, porque al ser personas públicas es complejo; ese es un tema que uno que lo vivió como jugador, de saber renunciar a un montón de cosas”, apuntó Óscar Ramírez.

Además, indicó que hay momentos para todo y que él mismo en vacaciones hacía lo que le daba la gana, porque se había comportado bien durante todo ese periodo.

“Esos 15 días son míos y yo disfrutaba, en ese momento, no cuando se me ocurra, porque es crearse dudas uno mismo”, concluyó Óscar Ramírez.

