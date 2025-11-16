Puro Deporte

Noruega golea 4-1 a Italia y clasifica a su primer Mundial desde 1998

Erling Haaland fue la gran figura de un Noruega que ratificó de visita en Italia su boleto al Mundial 2026

Por AFP
El capitán noruego Erling Braut Haaland celebra con su compañero de la Selección de Noruega Julian Ryerson tras derrotar a Italia y dejarse el boleto directo al Mundial del 2026.
El capitán noruego Erling Braut Haaland celebra con su compañero de la Selección de Noruega Julian Ryerson tras derrotar a Italia y dejarse el boleto directo al Mundial del 2026. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







