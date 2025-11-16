Noruega golea 4-1 a Italia y clasifica a su primer Mundial desde 1998

El capitán noruego Erling Braut Haaland celebra con su compañero de la Selección de Noruega Julian Ryerson tras derrotar a Italia y dejarse el boleto directo al Mundial del 2026.

Noruega goleó este domingo 4-1 a Italia en Milán, se clasificó para el Mundial 2026 y obligó a los italianos a pasar por el repechaje como última oportunidad para estar en Norteamérica.

Guiada por un doblete de Erling Haaland, Noruega termina la fase de grupos como líder de la llave I, con pleno de victorias y 24 puntos, seis más que Italia, un recorrido que devuelve a los Vikingos Rojos a su primer Mundial desde 1998.

El atacante del Inter de Milán Francesco Pio Esposito adelantó a los 11 minutos a Italia, una diana que hizo soñar al público de San Siro.

Los locales llegaron por delante en el marcador al descanso pero Antonio Nusa empató a los 63 minutos, antes de que Haaland mostrase su versión más letal.

En apenas dos minutos, el ariete del Manchester City asestó dos golpes de realidad a Italia (78′, 80′) antes de que Jorgen Strand Larsen decorase aún más el marcador en el tiempo añadido (90+3′).

Ahora Italia quedará pendiente de la composición final del repechaje de marzo próximo para saber si podrá acudir a un Mundial por primera vez desde 2014.