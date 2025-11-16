Miguel Herrera hará cambios: ¿quién será el sorpresivo acompañante de Manfred Ugalde ante Honduras?﻿

Si hay un jugador que ha sido determinante en el esquema de Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, es el delantero Alonso Martínez, baja sensible para el compromiso del martes contra Honduras.

Alonso sufrió una lesión de rodilla que lo dejará alrededor de nueve meses fuera de los terrenos de juego, situación que lo aleja de la Tricolor y, además, de la MLS, donde se había consolidado como una de las figuras a seguir.

“Tras la valoración clínica y los estudios realizados luego del partido ante Haití, se confirmó una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha del jugador”, indicó la Fedefútbol a través de su oficina de comunicación.

De los 450 minutos disputados por la Tricolor en los cinco encuentros de la tercera y última fase de la ruta al Mundial 2026, Martínez estuvo presente en 404 y anotó tres goles.

Con el “Piojo”, Martínez también fue titular en los cuatro partidos jugados en la Copa Oro, donde hizo dos tantos y una asistencia. Alonso Martínez fue el socio de Manfred Ugalde en la ofensiva.

Ahora la pregunta que ronda la cabeza de Miguel Herrera y muchos aficionados es quién acompañará a Manfred en el ataque el martes próximo a las 7 p.m. contra Honduras.

Si nos basamos en las características de Alonso —veloz, pícaro y encarador—, podríamos pensar que Miguel alineará a alguien con el estilo de Martínez.

Las opciones en la ofensiva son Kenneth Vargas, Álvaro Zamora, Warren Madrigal, Joel Campbell y Anthony Hernández.

De ellos, tres presentan similitud con el juego de Alonso: Vargas, Joel y Hernández.

Álvaro Zamora podría emerger como compañero de Manfred Ugalde en el ataque. Entró de cambio en dos de los últimos tres juegos de la Selección de Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Pero hay que desmenuzar aún más para determinar quién acompañará a Manfred.

Kenneth Vargas podría ser el candidato porque ha jugado más con el “Piojo”, pero no pasa por un buen momento, y así lo evidenció en Curazao, al ser relevado al inicio del segundo tiempo por Manfred Ugalde.

Joel apenas ha jugado 31 minutos con Herrera y no lució bien ante Haití. Anthony Hernández ni siquiera estuvo en la banca frente a los caribeños, pero su estilo se asemeja mucho al de Alonso Martínez.

Ahora bien, Zamora o Warren podrían ser una opción. No son tan punzantes ni veloces como Alonso, si es que Herrera quiere a alguien similar.

Pero veamos las estadísticas en estos cinco juegos y cuánta participación tuvieron Zamora y Warren.

En el primer compromiso, de visita contra Nicaragua, a la ofensiva ingresó Anthony Contreras en lugar de Joseph Mora, pero siguieron Manfred y Alonso. Hoy, Contreras ni siquiera fue convocado para los duelos ante Haití y Honduras.

En el segundo juego, contra Haití en suelo nacional, sucedió lo mismo: Anthony Contreras entró en lugar de Julio Cascante, pero Alonso y Manfred actuaron todo el partido.

De visita frente a Honduras, Álvaro Zamora jugó 18 minutos: ingresó al minuto 72 en lugar de Alonso Martínez, mientras que en casa contra Nicaragua, Warren Madrigal actuó 16 minutos al sustituir a Manfred Ugalde.

Joel Campbell podría ser el socio de Manfred Ugalde en la ofensiva contra Honduras. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En el choque pasado frente a Haití, Joel Campbell reemplazó a Haxzel Quirós al minuto 59 y Álvaro Zamora a Josimar Alcócer al minuto 74.

Si nos basamos en las estadísticas, Álvaro Zamora emerge como opción para acompañar a Manfred Ugalde, porque fue tomado en cuenta como revulsivo en dos de los últimos tres partidos y, por minutos, le gana la partida a Joel Campbell, quien actuó 31 y Zamora 34.

Warren Madrigal solo tiene 16 minutos y está lejos del nivel que se le conocía.

En resumen, por presencia en cancha, Joel Campbell y Álvaro Zamora se disputan ser el compañero de Ugalde en el ataque.

En cuanto a Anthony no solo tiene la velocidad y el desequilibrio que brinda Alonso Martínez, sino que está en buen nivel y así lo ha demostrado en su club. Además, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf fue un dolor de cabeza para la zaga de Olimpia, y algunos de ellos estarán el martes con el cuadro hondureño.

Otra posibilidad es que Miguel Herrera adelante a Josimar Alcócer, quien también es veloz y encarador, para que acompañe a Manfred, lo que le podría dar opción a Creichel Pérez y al mismo Joel de ocupar el puesto de Josimar como extremo.