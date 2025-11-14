No solo le pasó a Miguel ‘Piojo’ Herrera: Reinaldo Rueda también se molestó con la prensa

A Reinaldo Rueda no le hizo gracia una pregunta que le formularon luego de la derrota de Honduras contra Nicaragua, en la eliminatoria mundialista.

Casi de manera simultánea, mientras que Miguel “Piojo” Herrera encaraba a la prensa tica luego de la derrota de la Selección de Costa Rica contra Haití (1-0) en Curazao, en Managua sucedió algo similar con el colombiano Reinaldo Rueda, tras la caída de Honduras en Nicaragua (2-0).

Ambas derrotas fueron golpes durísimos y en el caso de Reinaldo Rueda, el cafetero trató de mantenerse ecuánime en sus respuestas.

Dijo que Honduras no estuvo en la cancha, no se encontró y que resulta inexplicable la pasividad, la falta de movilidad para tener la pelota, porque perdían todos los rebotes, los duelos aéreos, y según él, esa no es Honduras.

Calificó a su equipo de irreconocible y añadió que fue de esos partidos en los que él como entrenador no se explica qué pudo haber pasado.

“Fuimos muy blanditos, muchos jugadores no aparecieron por estar pensando en Costa Rica y la mente te traiciona, fuimos muy blanditos”, expresó Reinaldo Rueda.

No reveló el nombre, pero contó que una persona le dijo que el jugador no tiene miedo al éxito, sino que tiene miedo a ganar. Y ese es el desafío.

“Eso es lo que hay que poner sobre la cancha, no con palabras, sino sobre la cancha. Y eso hay que demostrarlo con carácter competitivo, hay que demostrarlo con personalidad. Entonces, desafortunadamente por ahí han tenido miedo”, comentó.

Tampoco le extraña que Nicaragua les hiciera esa maldad, como había anunciado Marco Antonio “Fantasma” Figueroa y felicitó a Nicaragua. Incluso, Reinaldo Rueda recordó que él mismo hace 12 años estuvo en suelo pinolero ayudando en la formación de entrenadores y hasta elogió a Henry Duarte por su trabajo.

Pero hoy el fútbol lo tiene en Honduras y dijo que ese traspié les duele a todos, porque los aleja de la meta.

Cuando se molestó notoriamente fue cuando un periodista hondureño le preguntó por qué no jugó José Mario Pinto, y si es que ese futbolista no le gusta.

“Nos duele a todos, porque una derrota que nos aleja de la meta, pero es una mediocridad pensar que el que se quedó afuera es la solución, pero estuvieron los que puse y somos los que trabajamos viendo quienes están y quienes no.

”No me vaya a salir que la solución era José Mario Pinto. El jugador no estaba con esa chispa que le conocemos, son seres humanos. Ahora toca apoyarlos y no destruir lo que hemos construido en 27 meses”, respondió Reinaldo Rueda, visiblemente molesto.

Al llegar a Tegucigalpa, el seleccionador de Honduras volvió a atender a los medios de comunicación.

Según reportó el Diario Diez, imperaban las caras largas en el conjunto catracho y el Reinaldo Rueda dijo que esos golpes son duros.

“Todos estamos golpeados, no lo esperábamos. Hicimos un trabajo con la convicción que lo podíamos lograr, no pudimos escoger la vuelta al partido. Se va a ir asimilando poco a poco, jugadores con más huella y esperar que nos lavemos rápido y hagamos un gran partido en Costa Rica(...).

”Depende nosotros mismos, será un partido difícil, intenso y tenemos los argumentos para sacarlo adelante. Asumir los errores, esto que nos lleve para hacer el lavado y encarar el juego”, comentó.

Reinaldo Rueda ya volvió a atender a la prensa; pero en Costa Rica no ocurre eso. En realidad, es muy distinto.

El equipo patrio retornó a territorio nacional procedente de Curazao en un vuelo chárter. Según reportó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), las prácticas de viernes, sábado y domingo serán a puerta cerrada.

Mientras que el lunes, la prensa podrá observar los primeros 15 minutos del entrenamiento. Y después, al mediodía, será la conferencia de Miguel Herrera y un futbolista, antes del partido del martes 18 de noviembre contra Honduras.

