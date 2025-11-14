Puro Deporte

Miguel Herrera encara a periodistas y dice: ‘Estamos en un fracaso y asumo la responsabilidad’

El técnico de la Tricolor aseguró que el equipo tuvo seis opciones para anotar y Haití solo una

Por Milton Montenegro

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, se niega a tirar la toalla, todavía cree que hay posibilidad de ir al Mundial, mínima, pero cree que se puede dar, con una combinación de resultados en la última fecha de la eliminatoria.








