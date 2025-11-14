Miguel Herrera encara a periodistas y dice: ‘Estamos en un fracaso y asumo la responsabilidad’

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, se niega a tirar la toalla, todavía cree que hay posibilidad de ir al Mundial, mínima, pero cree que se puede dar, con una combinación de resultados en la última fecha de la eliminatoria.

El timonel se encaró con algunos periodistas en la conferencia de prensa, luego del partido contra Haití. Al timonel no le gustó que le dijeran que no debería dirigir el martes y que ante una eliminación simplementa agarra las cosas y se va para la casa.

“Tampoco estamos en el fondo, está bien, estamos en un fracaso, porque no estamos consiguiendo el objetivo y no depende de nosotros, pero hay que ganar. No estamos en el fondo, se pierde un partido y no somos el equipo que pierde todos los encuentros y que los rivales nos pasan por encima. Asumo mi responsabilidad y la asumo toda, no le echo la culpa a nadie. Soy el responsable de eso”, dijo Miguel Herrera en una tensa rueda de prensa.

- ¿No le parece que ir al Mundial está pegado con alfileres y no dependemos de nosotros?

- Hay que jugar el último partido. No tuvimos puntería para concretar y hay que jugar el último encuentro.

- Su idea no salió y más allá de darle las gracias a los aficionados, ¿no cree que su gestión ha quedado en deuda?

- El trabajo en la cancha se hace, si no hubiéramos tenido llegada de gol. En el primer tiempo no jugamos la pelota como lo trabajamos. En el segundo tiempo encimamos, tuvimos balón parado, cabeceamos y no se concretaron las opciones que tuvimos. Tuvimos seis opciones y ellos una, pero ellos anotaron y nosotros no.

- Su gestión es de un 40% de rendimiento. ¿Usted cree que debe dirigir el martes?

- Eso me lo preguntaste la vez pasada y me lo preguntas otra vez. Pregúntale al presidente (Osael Maroto), por ahí anda. Asumo mi responsabilidad para lo que me trajeron.

- ¿Si no se clasifica al Mundial, toma sus cosas y se marcha a su casa?

- No es decisión mía, si no se clasifica hay que pensar en lo que sigue. Ahora es fácil decir, ‘te vas a tu casa’ y tuve una oportunidad de irme y no lo hice, porque estoy comprometido con el proyecto y el martes queremos pasar.

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, dijo que asume toda la responsabilidad de la derrota contra Haití. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Qué le dice a la gente, ahora que se depende de otros resultados?

- Tenemos que asumir el último encuentro con todo, no hay vuelta de hoja. Hacer las cosas como intentamos hoy. No dependemos de nosotros, pero debemos tratar de hacer un buen partido, ganarlo y que ellos (Haití) no lo ganen.

- ¿Qué le sucedió al equipo en el partido?

- No tuvo contundencia, el equipo hizo un esfuerzo. Los muchachos corrieron, se entregaron y no cayó el gol, pero no tengo nada que reclamarles. Yo soy el responsable, lo acepto, pero no nos salieron las cosas. Se corrió, se metió y tuvimos seis oportunidades.

- ¿Su inexperiencia de nunca haber jugado una eliminatoria, se notó en este proceso?

- Puede ser, pero tengo 25 años siendo entrenador.

- ¿Kenneth Vargas no ha venido jugando con Herediano por qué escogerlo para este compromiso?

- No puedo pensar en lo que hagan en sus equipos, pienso en lo que hagan acá. Fue el mejor jugador de la jornada pasada y por qué no ponerlo.