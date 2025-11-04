Mundial 2026: tradicional álbum de Panini anuncia gran novedad para una Copa con 48 países

El álbum de Panini, distribuido en Costa Ria por Grupo DIPO, se adaptará al primer Campeonato Mundial de FIFA de la historia con 48 países.

El tradicional álbum de Panini anunció una gran novedad para la primera Copa del Mundo de la FIFA que se disputará con 48 países, el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta será la vez número 15 que Panini produzca este álbum, cuya primera edición se remonta a México 1970.

Grupo DIPO es el distribuidor exclusivo para Costa Rica y este martes 4 de noviembre anunció detalles que los coleccionistas esperan con mucho interés cada cuatro años.

El precio sugerido de cada sobre se mantendrá en ¢650, pero la novedad es que por primera vez pasará a tener siete stickers por sobre en vez de los cinco habituales.

El costo sugerido de las dos versiones del álbum también se mantendrá. Mientras el de tapa blanda tendrá un costo sugerido al público de ¢2.000, al igual que en la edición anterior; el de tapa dura lo será de ¢6.000, esto a pesar de ser más amplio por la cantidad de selecciones.

Al pasar de 32 a 48 países (incremento de 50%), el álbum tendrá más stickers y más páginas. Obviamente empezará a distribuirse cuando ya estén los equipos clasificados; los últimos dos saldrán del repechaje intercontinental de marzo próximo.

La Copa Mundial de Norteamérica 2026 empezará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La final está programada para el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

“El álbum Panini forma parte de la cultura popular costarricense. Mantener el precio y aumentar el contenido responde a una decisión orientada a proteger esta tradición compartida y continuar con nuestro lema, “¡Panini se hace en familia!”, afirmó Cristian Oreamuno, Gerente de Marca Panini en Grupo DIPO.