Mundial 2026: tradicional álbum de Panini anuncia gran novedad para una Copa con 48 países

El álbum de Panini, que causa furor entre los aficionados, se adaptará al primer Mundial de la historia con 48 selecciones

Por Fanny Tayver Marín
El álbum de Panini, distribuido en Costa Ria por DIPO, se adaptará al primer Campeonato Mundial de FIFA de la historia con 48 países.
El álbum de Panini, distribuido en Costa Ria por Grupo DIPO, se adaptará al primer Campeonato Mundial de FIFA de la historia con 48 países. (Cortesía DIPO/Cortesía DIPO)







