Mundial 2026: Hora y canales para ver en Centroamérica todos los partidos del repechaje de Europa

Gennaro Gattuso confía en clasificar a la Selección de Italia al Mundial 2026, a través del repechaje.

El camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 entra en su fase decisiva y llegó el momento de que empiecen a definirse los últimos seis clasificados mediante los repechajes intercontinentales y los europeos.

Son 22 selecciones las que compiten por las plazas restantes de lo que será la histórica primera edición de una Copa del Mundo con 48 participantes.

En lo que respecta propiamente a los repechajes de Europa, este jueves usted podrá observar todos los partidos. ¿En qué canal y a qué hora? Esas respuestas las hallará a continuación. La agenda está en horario de Costa Rica.

Repechaje A

Semifinales

Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo a la 1:45 p. m. en el New Balance Arena de Bérgamo ( ESPN y Disney+ Premium ).

- Jueves 26 de marzo a la 1:45 p. m. en el New Balance Arena de Bérgamo ( y ). Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo a la 1:45 p. m. en el Cardiff City Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo. El ganador del repechaje A irá al Grupo B del Mundial 2026 con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales

Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo a la 1:45 p. m. en el estadio Ciudad de Valencia de España ( Disney+ Premium ).

- Jueves 26 de marzo a la 1:45 p. m. en el estadio Ciudad de Valencia de España ( ). Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo a la 1:45 p. m. en el Stadion Narodowy (Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo. El ganador del repechaje B irá al Grupo F del Mundial 2026 con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje C

Semifinales

Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo a las 11 a. m. en el Tüpraş Stadium ( ESPN 2 y Disney+ Premium ).

- Jueves 26 de marzo a las 11 a. m. en el Tüpraş Stadium ( y ). Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo a la 1:45 p. m. en el estadio Tehelné Pole (Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo. El ganador del repechaje C irá al Grupo D del Mundial 2026 con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo a la 1:45 p. m. en el estadio Parken ( Disney+ Premium ).

- Jueves 26 de marzo a la 1:45 p. m. en el estadio Parken ( ). República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo a la 1:45 p. m. en el Fortuna Arena (Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo. El ganador del repechaje D irá al Grupo A del Mundial 2026 con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

¿Y el repechaje intercontinental?

Recuerde que este jueves también arranca el repechaje intercontinental, en México.

Del juego de este jueves entre Bolivia y Surinam saldrá el equipo que se enfrentará contra Irak en el partido directo por el boleto mundialista, pactado para el 31 de marzo.

Mientras que del duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica, esta noche se conocerá quién avanzará a la final para el pulso por la clasificación al Mundial 2026 contra Congo, un partido que también se efectuará el próximo martes.