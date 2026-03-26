Puro Deporte

Mundial 2026: Hora y canales para ver en Centroamérica todos los partidos del repechaje de Europa

Unas selecciones de Europa mantendrán su ilusión intacta, mientras que otras se despedirán este jueves del Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Gennaro Gattuso confía en clasificar a la Selección de Italia al Mundial 2026, a través del repechaje.
Gennaro Gattuso confía en clasificar a la Selección de Italia al Mundial 2026, a través del repechaje. (STEFANO RELLANDINI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Eliminatoria MundialistaRepechaje de Europa
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.