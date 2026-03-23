Italia se juega el Mundial 2026 en el repechaje de Europa; vea todos los detalles

El delantero italiano Moise Kean dispara ante Estonia en un partido de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Los italianos se jugarán su boleto en el repechaje.

Los aficionados de Europa contienen la respiración pues este jueves 26 de marzo se disputarán las semifinales de la repesca, una instancia trascendental para determinar los últimos cupos del Viejo Continente hacia la Copa del Mundo 2026.

En esta etapa, el foco de atención se centra en la selección de Italia. La escuadra “Azzurra” enfrenta la presión histórica de evitar una tragedia deportiva, pues un traspié la dejaría fuera de la máxima cita planetaria por tercera ocasión consecutiva. Junto a los tetracampeones mundiales, otros combinados que han destacado internacionalmente como Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia y Suecia saltarán al terreno de juego con la consigna de volver a la cita mundialista.

Por otro lado, la cartelera de este jueves presenta a un grupo de naciones que aspiran a dar la campanada y sellar su pasaporte mundialista por primera vez en su historia. Escuadras como Albania, Macedonia del Norte y Kosovo buscarán romper los pronósticos en una jornada donde el margen de error es inexistente.

Las diferentes llaves ya se encuentran definidas y estos son los horarios de los enfrentamientos a partido único (el primer equipo será local):

Llave A

Gales vs. Bosnia y Herzegovina - 1:45 p.m. (Hora de Costa Rica)

Italia vs. Irlanda del Norte - 1:45 p.m.

Llave B

Ucrania vs. Suecia - 1:45 p.m.

Polonia vs. Albania - 1:45 p.m.

Llave C

Eslovaquia vs. Kosovo - 1:45 p.m.

Turquía vs. Rumania - 11:00 a.m.

Llave D

República Checa vs. Irlanda - 1:45 p.m.

Dinamarca vs. Macedonia del Norte - 1:45 p.m.

Los dos ganadores de cada partido de la llave se enfrentarán el próximo 31 de marzo; los cuatro vencedores tendrán cupo en el Mundial.

En el análisis de esta repesca, sobresalen dos relatos de contrastes marcados. El primero lo protagoniza Irlanda del Norte, escuadra que se encuentra ante la posibilidad de gestar una hazaña sin precedentes: eliminar a Italia y poner fin a una prolongada ausencia de 40 años en un Mundial. Los “Norn Iron” anhelan retornar a un certamen mundialista, escenario que no pisan desde su participación en México 1986.

Por otro lado, surge el particular escenario de Suecia. Pese a haber finalizado en el sótano de su sector durante la fase regular de las eliminatorias, el conjunto escandinavo obtuvo una “segunda vida” gracias a su destacado desempeño en la UEFA Nations League. No obstante, el presente de los suecos es sombrío; el combinado sueco atraviesa una severa crisis de resultados, pues no conoce la victoria desde el 10 de junio de 2025, cuando superó a Argelia. Desde entonces, la sequía de triunfos se ha convertido en una molestia que los pondrá a prueba.