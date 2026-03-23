Fútbol

Italia se juega el Mundial 2026 en el repechaje de Europa; vea todos los detalles

Un total de 16 selecciones europeas definirán las últimas plazas en el repechaje de la UEFA para ir al Mundial 2026

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Por Steven Torres
El delantero italiano Moise Kean dispara ante Estonia en un partido de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Los italianos se jugarán su boleto en el repechaje.
El delantero italiano Moise Kean dispara ante Estonia en un partido de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Los italianos se jugarán su boleto en el repechaje. (ANDREAS SOLARO/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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