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Repechaje al Mundial 2026: Estos son los horarios de la repesca intercontinental

México abre sus puertas este jueves al Torneo Clasificatorio de la FIFA. Seis selecciones disputarán los últimos boletos hacia la cita mundialista

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Por Steven Torres
Miguel Terceros, de Bolivia, ya clasificados al repechaje. El jamaiquino Bobby De Cordova-Reid también podría estar como representante de Centroamérica y el Caribe.
Este jueves 26 se definen las semifinales del repechajes intercontinental para el Mundial 2026. Aquí, Miguel Terceros, de Bolivia y el jamaiquino Bobby De Cordova-Reid. (AFP/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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