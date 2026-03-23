Repechaje al Mundial 2026: Estos son los horarios de la repesca intercontinental

Este jueves 26 se definen las semifinales del repechajes intercontinental para el Mundial 2026. Aquí, Miguel Terceros, de Bolivia y el jamaiquino Bobby De Cordova-Reid.

Este jueves 26 de marzo darán inicio los primeros compromisos del repechaje internacional rumbo a la Copa del Mundo 2026. México fungirá como sede del denominado “Torneo Clasificatorio” de la FIFA, un certamen que reúne a seis selecciones de distintas confederaciones: Bolivia (Conmebol), Jamaica y Surinam (Concacaf), Nueva Caledonia (Oceanía), Iraq (Asia) y la República Democrática del Congo (CAF).

El primer partido de esta repesca se disputará a las 4 p. m. (hora de Costa Rica) en el Estadio BBVA de Monterrey. Bolivia se medirá ante Surinam en un duelo inédito, pues representa la primera ocasión en que ambas escuadras se enfrentan en un escenario de esta magnitud. Cabe recordar, que el ganador de este encuentro se medirá ante Irak la próxima semana para decidir el cupo al Mundial.

Por la otra llave, Nueva Caledonia se medirá ante Jamaica a las 9 p. m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Akron de Guadalajara. Este enfrentamiento posee un sazón especial, ya que marca el debut del combinado de Oceanía en una repesca intercontinental. El vencedor de este choque avanzará a la instancia decisiva de su zona, donde espera la República Democrática del Congo, que aguarda sembrada en la final para definir el boleto definitivo.

El Estadio Akron en Guadalajara albergará los partidos decisivos entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo para ir al Mundial. Vía: AFP (ULISES RUIZ/AFP)

En cuanto a Surinam, uno de los representantes de Concacaf, llegaron a suelo azteca tras una etapa convulsa en su banquillo. Luego de finalizar las eliminatorias en la segunda casilla del Grupo A, el técnico Stanley Menzo dimitió debido a discrepancias con su federación. Actualmente, el mando estratégico recae en el experimentado neerlandés Henk ten Cate, quien asume el reto de guiar al equipo hacia su primera cita mundialista.

A su vez, el conjunto de Bolivia busca retornar a un Mundial tras su última participación en Estados Unidos 1994. No obstante, el panorama reciente no es alentador para los dirigidos por el técnico Óscar Villegas; en su fase de preparación, el rendimiento ha sido regular, registrando apenas dos victorias en sus pasados ocho encuentros amistosos, frente a cinco derrotas y un empate.

Al otro lado del cuadro, Nueva Caledonia, cuyo plantel mantiene una base mayoritariamente semiprofesional, se encuentra a solo dos victorias de firmar una gesta sin precedentes. La escuadra oceánica busca convertirse en uno de los territorios con menor población en acceder a una Copa del Mundo.

Su principal referente es Angelo Fulgini, mediocampista que milita en el Al-Taawoun de la Liga Profesional Saudí.

La selección de Nueva Caledonia buscará hacer un hito histórico intentando clasificarse por primera vez en su historia al Mundial 2026. (DAVID ROWLAND/AFP)

Por su parte, el equipo de Jamaica llega a este compromiso con el cartel de favorito. Los “Reggae Boyz” anhelan retornar a la máxima vitrina del fútbol mundial tras una prolongada ausencia de 28 años, siendo su única participación histórica la acontecida en Francia 1998. La escuadra caribeña busca sacudirse la presión tras haber cedido el boleto directo ante Curazao en la eliminatoria.

La definición del repechaje intercontinental tendrá lugar el próximo martes 31 de marzo. En esa instancia definitiva, las escuadras de Irak y la República Democrática del Congo aguardan ya a sus respectivos oponentes para definir dos invitados más al banquete del Mundial.