Puro Deporte

Mundial de 2026: punto de inflexión para el despegue definitivo del ‘soccer’ en Estados Unidos

El fútbol sigue tratando de consolidarse en Estados Unidos y el Mundial 2026 debería ser el impulso definitivo

EscucharEscuchar
Por AFP
El Metlife Stadium de Nueva Jersey será la sede de la gran final del Mundial 2026. Aquí, durante la presentación el álbum Panini oficial para este torneo.
El Metlife Stadium de Nueva Jersey será la sede de la gran final del Mundial 2026. Aquí, durante la presentación el álbum Panini oficial para este torneo. (DAVE KOTINSKY/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Fútbol soccer
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.