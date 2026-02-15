Mundial 2026: estas son las tres selecciones con más opciones de título según proyecciones matemáticas

Las probabilidades estadísticas para el Mundial 2026 muestran un podio distinto al esperado y relegan a un campeón reciente.

La Selección de España lidera las proyecciones matemáticas para ganar el Mundial 2026 con un 17% de probabilidad, según un estudio de Opta Analyst, plataforma vinculada a la empresa británica Stats Perform. El informe ubica a Francia y a Inglaterra en el segundo y tercer lugar, mientras que Argentina aparece fuera del podio estadístico.

El Mundial de 2026 marcará el intento de Argentina por defender el título que obtuvo en Catar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mantiene un alto rendimiento. Ganó la Copa América 2024 y lidera las Eliminatorias Sudamericanas con nueve puntos de ventaja sobre Ecuador. Sin embargo, las proyecciones no la colocan como favorita.

España encabeza el ranking con 17% de probabilidad de conquista. El combinado europeo enfrentará a Argentina en la Finalísima programada para el 27 de marzo. En la Copa del Mundo integrará el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

En la segunda posición aparece Francia, con 14,1% de opciones de título. El conjunto francés disputó las dos últimas finales mundialistas. Ganó en 2018 y terminó subcampeón en 2022. En 2026 formará parte del Grupo I con Senegal, Noruega y un rival que llegará desde la repesca intercontinental.

La tercera selección con mayores probabilidades es Inglaterra, con 11,8%. El equipo inglés competirá en el Grupo L frente a Croacia, Ghana y Panamá.

Argentina ocupa el cuarto lugar en el ranking estadístico con 8,7% de probabilidad. Compartirá el Grupo J con Jordania, Austria y Argelia.

El estudio de Opta Analyst establece estas estimaciones a partir de modelos matemáticos que evalúan rendimiento reciente, resultados y fortaleza de los planteles.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.