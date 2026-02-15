Puro Deporte

Mundial 2026: estas son las tres selecciones con más opciones de título según proyecciones matemáticas

Un estudio de Opta Analyst coloca a España como favorita al Mundial 2026 y relega a Argentina al cuarto puesto del ranking

Por La Nación / Argentina / GDA
WASHINGTON, DC - 5 de diciembre: El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe durante el Sorteo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro de Artes Escénicas John F. Kennedy el 5 de diciembre de 2025 en Washington, DC. Mandel NGAN - Pool/Getty Images/AFP (Foto de POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Las probabilidades estadísticas para el Mundial 2026 muestran un podio distinto al esperado y relegan a un campeón reciente. (POOL/Getty Images via AFP)







