La FIFA monta una fiesta: vea cómo se vive la llegada del trofeo de la Copa Mundial 2026

Ciudad de Guatemala. La Copa del Mundo 2026 se disfruta en Centroamérica: la llegada del trofeo a la región emociona a los aficionados y al mismo David Trezeguet, quien fue el encargado de develarlo.

El exinternacional francés, que formó parte de la selección campeona del mundo en 1998 y también participó en los torneos de 2002 y 2006, es la leyenda de la FIFA asignada para acompañar el trofeo de la Copa del Mundo en su estancia en Guatemala.

Los aficionados hicieron fila en el centro de convenciones Parque de la Industria, en Guatemala, para observarlo y tomarse una foto con la copa más famosa del mundo del fútbol.

Este país es el primero en tener el trofeo, y el sábado se presentará en San Pedro Sula, Honduras.

El Trofeo de la Copa del Mundo en Centroamérica

La Nación acompaña el Trophy Tour, como se le conoce a la sexta gira mundial patrocinada por Coca-Cola, que comenzó el 3 de enero en Riad (Arabia Saudita) y recorre 30 federaciones adscritas a la FIFA.

“Estoy contento de estar aquí, en Guatemala. Es un honor para mí ser parte de este prestigioso evento junto a Coca-Cola y la FIFA”, dijo David Trezeguet al ser presentado como FIFA Legend.

El exdelantero manifestó que se siente un privilegiado al ser uno de los pocos jugadores que han logrado levantar la Copa del Mundo.

“Es un sueño, una experiencia única, y compartirla con todos ustedes es algo importante. Es una vivencia que vengo acumulando hace tiempo: he estado en varios continentes y países, y esa energía que se siente es magistral”, indicó Trezeguet.

Para David, el fútbol unifica las culturas, el ámbito social y deportivo.

“El fútbol es pasión, es defender a su país y, en mi caso, tuve el honor de haber ganado esta competición. El tiempo pasa, pero las emociones se mantienen, y recorrer el mundo con este trofeo es una experiencia única”, destacó Trezeguet.

Trezeguet y Claudia Navarro, presidenta de Marketing de Coca-Cola, fueron los encargados de mostrar el trofeo en una vitrina, y luego el exjugador lo sostuvo para presentarlo ante los medios de comunicación.

“Es un gran orgullo para nosotros poder llevar el trofeo original de la Copa Mundial a los aficionados, este ícono tan importante del fútbol, y nos encanta poder empezar la fiesta aquí, en Guatemala, con todos los guatemaltecos”, expresó Navarro.

David Trezeguet, excampeón del mundo con Francia, fue quien presentó el trofeo del Mundial, en Guatemala. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

La copa solamente puede ser tocada por campeones del mundo, jefes de Estado y el presidente de la FIFA.

Los balones utilizados en los diferentes mundiales, videos en pantallas gigantes, futbolines para retar a los amigos y mucho entretenimiento forman parte de lo que se vive en la Fan Zone, donde los asistentes también encuentran promociones y espacios para comer y compartir con amigos y familiares.

La Nación está en Guatemala para cubrir la gira del Trofeo de la Copa del Mundo por invitación de Coca-Cola a varios medios de la región.