La FIFA monta una fiesta: vea cómo se vive la llegada del trofeo de la Copa Mundial 2026

Centroamérica vibra con el Trofeo del Mundial que llegó a Guatemala

Por Milton Montenegro

Ciudad de Guatemala. La Copa del Mundo 2026 se disfruta en Centroamérica: la llegada del trofeo a la región emociona a los aficionados y al mismo David Trezeguet, quien fue el encargado de develarlo.








Mundial 2026GuatemalaCopa del MundoTrofeo de la FIFACentroamérica
