Centroamérica deslumbra al recibir el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

Guatemala es el primer país del área en recibir el ansiado trofeo

Por Milton Montenegro

A cuatro meses de que arranque el Mundial del 2026, la fiesta del fútbol ya se vive en Centroamérica.








