Centroamérica deslumbra al recibir el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

A cuatro meses de que arranque el Mundial del 2026, la fiesta del fútbol ya se vive en Centroamérica.

En la cancha aún no se ha dado el silbatazo inicial, pero en nuestra región ya comenzó la ilusión y la emoción de vivir y disfrutar de la vigésima tercera edición del torneo, la primera en contar con 48 equipos y tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

El trofeo original de la Copa del Mundo llegó a Centroamérica. El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, patrocinado por Coca-Cola, está en Guatemala.

La sexta gira mundial comenzó el 3 de enero en Riad (Arabia Saudí). Recorre 30 federaciones adscritas a la FIFA y, en nuestra área, solamente Guatemala y Honduras tienen el privilegio de recibir el apreciado trofeo.

La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA cumple 20 años en el 2026 y, a lo largo de este tiempo, más de cuatro millones de seguidores han participado en ella en 182 mercados de todo el mundo.

Este viernes, los guatemaltecos y centroamericanos que llegaron a Guatemala podrán disfrutar del trofeo que los capitanes de los 48 equipos aspiran a tener en sus manos al finalizar el Mundial.

Este es trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, la pieza original llegó a Centroamérica, ya está en Guatemala. (FABRICE COFFRINI/AFP)

En el capitalino centro de convenciones Parque de la Industria, los aficionados chapines tendrán la oportunidad, a partir de las 2 p. m., de ver de cerca el premio original (el de oro macizo de 18 quilates) y tomarse una fotografía oficial.

El recinto acogerá una “Fan Zone” con juegos interactivos, exhibiciones históricas y activaciones tecnológicas relacionadas con el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

El trofeo, de acuerdo con reportes especializados, viaja en un avión privado especialmente diseñado y cuenta con un protocolo de seguridad sumamente estricto; solo jefes de Estado y campeones del mundo pueden tocarlo físicamente.

Esta nación será la primera de Centroamérica y el Caribe en recibirlo, luego de que, en un segundo momento, recorriera El Cairo (Egipto), Estambul (Turquía) y Viena (Austria), según el calendario difundido por la FIFA.

Otros países incluidos en la gira son India, Bangladés, Corea del Sur, Japón, Malasia, Indonesia, Tailandia, Kazajistán, Uzbekistán, Sudáfrica, Costa de Marfil, Marruecos, Portugal, España, Argelia y Francia. El sábado visitará San Pedro Sula, en Honduras.

“A lo largo de cinco ediciones, el emblemático trofeo ha visitado 182 de nuestras 211 federaciones miembro, y esta gira será especialmente significativa, puesto que no solo celebramos el 20.º aniversario de la Gira del Trofeo, sino que además estamos preparando el mayor Mundial de la historia, que se celebrará en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos”, afirmó Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, en declaraciones al sitio web del máximo ente futbolístico a nivel mundial.

En total, el trofeo visitará 30 federaciones miembro de la FIFA e incluirá 75 escalas a lo largo de más de 150 días, lo que dará a los aficionados una ocasión extraordinaria para ver en primera persona el trofeo más codiciado del deporte rey.