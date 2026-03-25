Nueva Caledonia vs. Jamaica: Hora y canal para ver en Centroamérica este partido del repechaje rumbo al Mundial 2026

La Selección de Jamaica tiene uno de los dos cupos de Concacaf en el repechaje intercontinental.

Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentan este jueves 26 de marzo en la semifinal del repechaje intercontinental para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El partido se disputará en el Estadio Akron, que es la casa de Chivas, en Guadalajara y empezará a las 9 p. m. (hora de Costa Rica y demás países de Centroamérica, a excepción de Panamá, donde será a las 10 p. m.).

Nueva Caledonia pretende convertirse en el país más pequeño en lograr el boleto a un Mundial; mientras que Jamaica anhela retornar a la máxima fiesta del fútbol, un evento en el que solo suma la experiencia de Francia 98.

En territorio nacional y Centroamérica, este pulso entre Nueva Caledonia y Jamaica podrá verse a través de Tigo Sports, que no solo transmitirá los partidos del repechaje intercontinental, sino que también dará los 104 juegos del Mundial 2026.

El ganador de esta semifinal se enfrentará el martes 31 de marzo contra Congo, en el partido directo por el boleto a la Copa del Mundo, que será a las 3 p. m. (hora de Costa Rica).