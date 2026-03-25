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Nueva Caledonia vs. Jamaica: Hora y canal para ver en Centroamérica este partido del repechaje rumbo al Mundial 2026

Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentan para avanzar a la final contra Congo por el boleto al Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Jamaica marcha líder en el grupo B de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.
La Selección de Jamaica tiene uno de los dos cupos de Concacaf en el repechaje intercontinental. (Concacaf.com/Concacaf.com)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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