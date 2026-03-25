Bolivia vs. Surinam: Hora y canal para ver en Centroamérica este partido del repechaje rumbo al Mundial 2026

La Selección de Bolivia será la representante de Conmebol en el repechaje intercontinental.

Bolivia y Surinam se topan este jueves 26 de marzo en el juego donde se definirá si su sueño de ir al Mundial 2026 sigue latente o no, al disputar la semifinal del repechaje intercontinental, a partido único.

Ese día, uno de los dos representativos dará un paso al frente en su firme intención de llegar a la Copa del Mundo, pues avanzará a la final del repechaje intercontinental, en la que Irak está a la espera de conocer el nombre de su rival: Bolivia o Surinam.

Bolivia pretende volver a un Mundial 32 años después; mientras que Surinam busca dar otro golpe en la rebelión del Caribe que se vio en la eliminatoria de Concacaf, apoyándose en futbolistas que halló en Europa, como Gyrano Kerk, Kenneth Paal y Jean-Paul Boëtius.

Esos países podrían estar a dos partidos del Mundial, o Irak a un juego. Pero de momento, la concentración total del representativo de Conmebol y del de Concacaf está puesta en este jueves, en ese juego que se efectuará en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey, México, a las 4 p. m. (hora de Costa Rica y Centroamérica, excepto Panamá, donde será a las 5 p. m.).

En Costa Rica y toda Centroamérica, este partido podrá verse a través de Tigo Sports, que no solo transmitirá los partidos del repechaje intercontinental, sino que también dará los 104 juegos del Mundial 2026.

El ganador de esta semifinal se enfrentará el martes 31 de marzo contra Irak, en el partido donde estará en juego el boleto al Mundial 2026. Y ese encuentro también será en el Estadio BBVA en Monterrey, a las 9 p. m. (hora de Costa Rica).