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Bolivia vs. Surinam: Hora y canal para ver en Centroamérica este partido del repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia y Surinam se enfrentan para avanzar al juego definitivo por el pase al Mundial 2026 contra Irak

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Por Fanny Tayver Marín
La Selección de Bolivia será la representante de Conmebol en el repechaje intercontinental.
La Selección de Bolivia será la representante de Conmebol en el repechaje intercontinental. (AIZAR RALDES/AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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