Mundial 2026: FIFA responde ante las amenazas de Donald Trump de quitar a Boston como sede

FIFA respondió a Trump sobre la posibilidad de cambiar sedes del Mundial 2026 por razones de seguridad

FIFA reaccionó ante las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de retirar a Boston como una de las sedes del Mundial 2026.

El mandatario indicó que podría solicitar el cambio de ciudad si considera que existen condiciones inseguras.

Trump expresó que, si detecta problemas de seguridad en alguna de las ciudades anfitrionas, hablaría con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para mover los partidos a otra sede.

“Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría, trasladémoslo a otro lugar. Y él lo haría”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (SAUL LOEB/AFP)

Ante esas declaraciones, la FIFA emitió un comunicado donde reiteró que la seguridad es una prioridad absoluta en todos sus eventos y que corresponde a los gobiernos garantizar las condiciones adecuadas.

El organismo confirmó que espera que las 16 ciudades anfitrionas cumplan todos los requisitos necesarios para albergar los encuentros, tanto en Estados Unidos como en México y Canadá.

“Nosotros esperamos que cada una de las 16 ciudades anfitrionas esté preparada para albergar con éxito los eventos y para cumplir todas las condiciones necesarias para ello. La seguridad y la protección son obviamente responsabilidad de los gobiernos, que deciden lo que es de interés de la seguridad pública”, comentó un vocero de la FIFA.

En total, nueve ciudades estadounidenses figuran como sedes oficiales para la Copa del Mundo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Boston debe albergar siete partidos. Los Ángeles figura con ocho, mientras que San Francisco y Seattle tendrán seis cada una.

Sedes confirmadas para la Copa del Mundo 2026

Canadá

Toronto Stadium

BC Place Vancouver

México

Estadio Azteca Ciudad de México

Estadio Guadalajara

Estadio Monterrey

Estados Unidos

Atlanta Stadium﻿

Boston Stadium

Dallas Stadium

Houston Stadium

Kansas City Stadium

Los Angeles Stadium﻿

Miami Stadium

New York New Jersey Stadium

Philadelphia Stadium﻿

San Francisco Bay Area Stadium

Seattle Stadium

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.