Mundial 2026: FIFA responde ante las amenazas de Donald Trump de quitar a Boston como sede

¿Trump podría cambiar las sedes del Mundial 2026? FIFA respondió tras su amenaza de excluir a Boston por seguridad. Esto fue lo que reveló

Por AFP y Silvia Ureña Corrales
Trump advirtió que podría reubicar partidos del Mundial 2026 si considera que la seguridad en algunas ciudades no está garantizada
FIFA respondió a Trump sobre la posibilidad de cambiar sedes del Mundial 2026 por razones de seguridad (Archivo/Archivo)







