Puro Deporte

Mundial 2026: ‘El Chiringuito’ revela los uniformes de las principales selecciones

Vea cómo serán las camisas de Alemania, Japón, España y otras selecciones de cara al próximo Campeonato Mundial de Fútbol 2026

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
España, Italia y Alemania son tres de las selecciones que apuntan a clasificarse y estrenar uniforme el próximo Mundial 2026.
España, Italia y Alemania son tres de las selecciones que apuntan a clasificarse y estrenar uniforme el próximo Mundial 2026. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Uniformes de seleccionesEl Chiringuito
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.