Mundial 2026: ‘El Chiringuito’ revela los uniformes de las principales selecciones

España, Italia y Alemania son tres de las selecciones que apuntan a clasificarse y estrenar uniforme el próximo Mundial 2026.

Las eliminatorias mundialistas están en fase crítica en varias confederaciones y mientras los países van obtenienen el boleto, los aficionados empiezan a especular sobre varios temas, entre ellos, cómo serán los uniformes.

La Copa del Mundo es la principal pasarela para observar a los mejores diseñadores lucirse con las indumentarias, aunque no todas despiertan la misma admiración.

El famoso programa español El Chiringuito logró recopilar algunas camisetas en un video que ya le está dando la vuelta al orbe. Incluso están las de selecciones que no han amarrado su clasificación, como las europeas, cuya eliminatoria empezó un poco más tarde.

En todo caso, el recuento incluye a países como Italia, Francia y Alemania, que suelen estar entre los mejores vestidos. Los alemanes presentan un diseño retro, que remite a las famosas alas de águila de la Eurocopa de 1988.

Y atención: en las imágenes difundidas por El Chiringuito también está la nueva camisa de Costa Rica, que está a punto de jugar sus dos partidos más relevantes de cara al Mundial 2026.

La Federación Costarricense de Fútbol presentó oficialmente la indumentaria este miércoles 5 de noviembre, aunque desde antes había filtraciones.

El programa español también incluyó la equipación de Venezuela, que ya quedó fuera de la lucha por un boleto.

Observe aquí las camisas y elija cuál le parece mejor.