Muere reconocido periodista de ‘SportsCenter’ después de meses hospitalizado

El periodista Paulo Soares, murió en São Paulo a los 63 años; fue figura emblemática de SportsCenter en ESPN.

El periodista y presentador brasileño Paulo Soares, falleció este lunes en São Paulo por una falla múltiple de órganos.

El comunicador había cumplido 63 años el 13 de setiembre y permanecía internado desde hacía varios meses en el Hospital Sírio-Libanês.

Soares permaneció hospitalizado durante cinco meses debido a complicaciones derivadas de problemas en la columna. En los últimos años enfrentó diversas cirugías en la zona con el fin de aliviar dolores y mejorar la movilidad.

Trayectoria profesional

Paulo Soares compartió la conducción del SportsCenter de ESPN con Antero Greco, quien falleció en mayo del año pasado a causa de un tumor cerebral.

La dupla marcó un estilo en la televisión deportiva desde el año 2000, cuando el programa nació durante la cobertura de los Juegos Olímpicos de Sídney.

Soares destacó por su carisma y humor, lo que lo convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión deportiva brasileña.

Antes de llegar a ESPN, construyó su carrera en el radio, trabajando en emisoras como Record, Globo y Bandeirantes.

En televisión, pasó por los medios Gazeta, Record y Cultura. Desde la década de 1990 se consolidó en ESPN Brasil, donde se convirtió en referente para los seguidores del deporte.

