Puro Deporte

Muere reconocido periodista de ‘SportsCenter’ después de meses hospitalizado

El periodista murió en São Paulo a los 63 años tras meses de internamiento

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El periodista Paulo Soares, murió en São Paulo a los 63 años; fue figura emblemática de SportsCenter en ESPN.
El periodista Paulo Soares, murió en São Paulo a los 63 años; fue figura emblemática de SportsCenter en ESPN. (SportsCenter /SportsCenter)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCSportsCentePeriodistaPaulo Soares
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.