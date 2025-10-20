Mbappé rescata a un Real Madrid que afronta el Clásico como líder

El delantero Kylian Mbappé celebra su gol con el Real Madrid ante el Getafe, que les permite mantener el liderato en la Liga Española.

Con un gol de Kylian Mbappé, el Real Madrid sufrió este domingo para vencer por la mínima al Getafe (0-1) en el Coliseum, en la 9ª jornada de a Liga Española, pero llega como líder al Clásico contra el Barcelona en una semana.

El equipo dirigido por Xabi Alonso necesitó que el rival se quedara con uno menos por la roja a Allan Nyom (77′) antes de que Kylian Mbappé (80′) lograse el tanto del triunfo.

Mbappé, autor de su decimoctavo gol en 14 partidos entre todas las competiciones disputadas entre su club y su selección -10 en Liga-, intentará añadir una nueva víctima a su lista el miércoles en la Liga de Campeones contra la Juventus para continuar con su racha.

El conjunto azulón finalizó con nueve jugadores tras la expulsión por doble amarilla de Álex Sancris (84).

Con esta victoria, el Real Madrid suma 24 puntos, dos más que el Barça y siete más que el Villarreal, tercero.

Al igual que en todos los demás choques de la jornada, los jugadores permanecieron quietos durante 15 segundos en señal de protesta por el encuentro programado en Miami entre el Villarreal y el Barcelona el 20 de diciembre.

Tras el descanso, el brasileño Vinicius (54) entró por el argentino Franco Mastantuono para meter más revoluciones al partido, pero los pupilos de Xabi Alonso seguían atascados.

Los hombres de José Bordalás se mostraron nerviosos hasta el punto de que el franco-camerunés Allan Nyom acabó siendo expulsado 36 segundos después de entrar en el campo por golpear a Vinicius en un intento de frenar su carrera.

Tres minutos más tarde, el turco Arda Güler filtró un balón para que Mbappé se quedara frente a Soria, quien tocó el disparo, pero el poste introdujo el esférico al fondo de sus mallas.

Aun así, el Getafe no se amilanó y casi termina por poner las tablas. El inglés Abu Kamara estrelló el balón en el cuerpo del portero Thibaut Courtois, que se llevó un fuerte golpe en la rodilla, aunque sólo se quedó en un susto.

En los otros partidos de este domingo, el Rayo se impuso 3-0 al Levante en el estadio Ciutat de Valencia, mientras que el Athletic empató a cero en su salida a Elche, al igual que la Real Sociedad ante el Celta en Vigo (1-1).

El clásico está programado para el domingo 26 de octubre a las 9:15 a. m. en el estadio Santiago Bernabéu.