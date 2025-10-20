Puro Deporte

Mbappé rescata a un Real Madrid que afronta el Clásico como líder

El Real Madrid tuvo que esperarse hasta el final, pero se mantiene en el primer puesto y ahora espera al Barcelona

Por AFP
El delantero Kylian Mbappé celebra su gol con el Real Madrid ante el Getafe, que les permite mantener el liderato en la Liga Española.
El delantero Kylian Mbappé celebra su gol con el Real Madrid ante el Getafe, que les permite mantener el liderato en la Liga Española. (THOMAS COEX/AFP)







