Puro Deporte

Gol agónico de Ronald Araújo le da al Barça el liderato en España

El Barcelona sufrió más de la cuenta para vencer al Girona

EscucharEscuchar
Por AFP

El Barcelona se impuso este sábado 2-1 al Girona gracias al tanto del uruguayo Ronald Araújo en el tiempo de descuento en Montjuïc, en la jornada 9 de La Liga, y se coloca líder a falta de lo que haga el domingo el Real Madrid en su visita a Getafe.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BarcelonaEspañaGironaRónald Araujo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.