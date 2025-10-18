Gol agónico de Ronald Araújo le da al Barça el liderato en España

El Barcelona se impuso este sábado 2-1 al Girona gracias al tanto del uruguayo Ronald Araújo en el tiempo de descuento en Montjuïc, en la jornada 9 de La Liga, y se coloca líder a falta de lo que haga el domingo el Real Madrid en su visita a Getafe.

El equipo azulgrana abrió el marcador con un gol de Pedri (13’), pero el conjunto gerundense reaccionó rápidamente con un golazo de chilena del belga Axel Witsel (20’) en una trepidante primera mitad en la que los visitantes gozaron de las mejores ocasiones.

Sin embargo, el técnico Hansi Flick colocó a Araújo como delantero a la desesperada, una decisión que provocó que el central (90+3’) rematara un pase del neerlandés Frenkie de Jong para enviar el esférico a la red.

Ronald Araújo se sumó al ataque en el cierre del partido y la dio la victoria al Barcelona, que enfrentó al Girona. (LLUIS GENE/AFP)

Al igual que en los dos partidos precedentes del fin de semana en España, los jugadores de ambos equipos se quedaron parados 15 segundos al inicio del choque en protesta por el partido de que se jugará en Miami, precisamente entre el Barça y el Villarreal, unas imágenes que la realización de televisión no mostró.

El Girona perdonó en la primera mitad, pese a que el Barça empezó dominando el encuentro en el regreso a la titularidad de Lamine Yamal tras sus molestias en el pubis.

En una jugada en la que Pedri combinó con Jules Koundé y Yamal, el canario se quedó con el esférico dentro del área para mantenerlo hasta que vio un hueco hacia portería que dejó impasible al arquero argentino Paulo Gazzaniga.

Sin embargo, ese revés hizo despertar a su rival, que se levantó inmediatamente con un espectacular gol de Witsel, que aprovechó una prolongación de cabeza de Arnau Martínez tras el tiro de esquina para igualar el duelo. El balón fue inalcanzable para el guardameta polaco Wojciech Szczesny.

A partir de ese momento, los pupilos de Hansi Flick vivieron un asedio de jugadas de peligro. Hasta tres mano a mano desperdiciaron los gerundenses: primero del ucraniano Vladislav Vanat, (23); y, después, Cristian Portu (24) y Bryan Gil (39).

El atacante inglés del Barça, Marcus Rashford, también estuvo cerca de marcar, pero se topó con el horizontal.

Expulsado Flick

Tras el descanso, Gil (49) disfrutó de otra ocasión, pero su balón fue repelido y Fermín López (52), recién entrado, chocó el esférico con el palo. Poco después, el árbitro anuló un tanto a Pau Cubarsí, por una falta previa de Eric García sobre Hugo Rincón en un salto.

Incapaz de perforar la portería contraria, el Barcelona veía que se acercaba el final del partido, al tiempo que Flick se mostraba más inquieto con reiteradas quejas al colegiado, lo que supuso su expulsión en el 90+1, por lo que podría perderse el Clásico en el Bernabéu el próximo 26 de octubre.

Desde la grada, el preparador alemán celebró el gol del triunfo tras una internada por la derecha de De Jong, que renovó el pasado miércoles hasta 2029, para centrar raso al primer palo y encontrar a Araújo, quien ajustó el remate a la red.

“Así hay que ganar los partidos a veces. Hemos luchado hasta el final y metimos el gol”, declaró Fermín a Movistar+ al término del encuentro. “Tenemos muchos jugadores lesionados, otros que hemos vuelto ahora. La segunda parte fu más caótica, pero creo que nos lo merecíamos”, agregó.

Resultados

Viernes

Real Oviedo 0 - Espanyol 2

Sábado

Sevilla 1 - Mallorca 3

Barcelona 2 - Girona 1

Domingo

Elche vs. Bilbao (6 a.m.)

Celta vs. Real Sociedad (8:15 a.m.)

Levante vs. Rayo (10:30a.m.)

Getafe vs. Real Madrid (1 p.m)

Lunes

Alavés vs. Valencia (1 p.m)