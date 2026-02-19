Puro Deporte

Mauricio ‘Chunche’ Montero deja una frase inesperada previo al clásico: ‘Uno no puede opinar nada’

Se acerca el clásico nacional entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, un partido del que Mauricio Montero tiene un criterio peculiar

Por Fanny Tayver Marín
Mauricio Chunche Montero
Mauricio 'Chunche' Montero dijo cuál es a su criterio el condimiento especial que tendrá el clásico nacional del 21 de febrero. (Archivo)







