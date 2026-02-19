Mauricio ‘Chunche’ Montero deja una frase inesperada previo al clásico: ‘Uno no puede opinar nada’

Mauricio 'Chunche' Montero dijo cuál es a su criterio el condimiento especial que tendrá el clásico nacional del 21 de febrero.

A Mauricio Montero le despierta mucha curiosidad lo que pueda pasar en el clásico de este sábado 21 de febrero, a las 8 p. m., entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Lo primero que dijo la leyenda de la Liga al conceder una entrevista a La Nación fue una frase contundente y a todas luces llamativa: “Uno no puede opinar nada”.

Pero no se asuste, porque “Chunche” no pronunció esas palabras en el sentido de que alguien esté violentando su derecho de expresarse; sino que en realidad, la frase tiene una connotación propiamente futbolera en la víspera del clásico nacional.

“Uno no puede opinar nada, es un clásico, es un partido diferente. En los clásicos pasan un montón de cosas que en otros partidos no se dan. Puede ser un partidazo, puede ser un partido muy táctico, pueden suceder cosas que normalmente en otros partidos no pasan”, afirmó Mauricio Montero.

Nadie se lo tiene que contar, él mismo lo vivió en duelos entre la “S” y la Liga; tanto en su época de jugador como cuando fue parte el cuerpo técnico de Alajuelense.

“A veces un equipo viene mal y el otro viene mejor y gana el que viene mal. Hay muchas cosas que se dan y que quizás son sorpresivas. Por eso es un clásico, por eso hay que tener tranquilidad cuando los clásicos están así. Por eso digo que uno que lo ha vivido, no puede dar una opinión, o decir que alguno es favorito. Es difícil”, argumentó.

Mauricio Montero imagina a Óscar Ramírez pensando en muchos detalles para el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (Mayela López/Mayela López)

Pero a la vez, Mauricio Montero tiene muy claro lo que deben estar pensando en este momento en vestuario del campeón nacional, porque después de la derrota del domingo pasado, se percibió mucha autocrítica.

“Ellos saben que es el clásico, es el partido que no se puede perder. Para los dos es muy importante, tanto para Saprissa como para Alajuelense”, citó.

Porque si se da un vistazo a la tabla de posiciones, en este momento y pese al mal arranque de los manudos, la diferencia entre los dos clubes es de tres puntos.

“La Liga buscará seguir con la racha que tiene de Óscar Ramírez sobre Saprissa, que no ha perdido y el equipo y él saben que este clásico puede servirles para levantar, para quitar dudas del equipo y en el caso de Saprissa también. Los dos están urgidos en meterse en la tabla bien, en subir posiciones”, aseguró.

Conociéndolo, está seguro de que el “Macho” debe estar viendo puros detalles en este momento, tanto de Alajuelense, como de lo que viene haciendo la “S” ahora con Hernán Medford en el banquillo.

“Tiene que estar enfocado en eso, en que no se le pase ningún detalle por más pequeño que sea. Y yo pienso que estos son los partidos que a Óscar le gustan, que son muy tácticos, de pequeños detalles y eso es lo número uno, que no se le va una”, subrayó “Chunche”.

El exfutbolista de Alajuelense indicó que si bien es cierto, la Liga no se ha visto bien y que dista mucho de cómo terminó el torneo anterior en el que fue campeón justamente ante Saprissa, no es que los rojinegros van a seguir jugando mal.

“Sí es verdad que el arranque se les hizo difícil, porque todavía no han agarrado eso de que el equipo atacaba y la gente estaba atenta atrás. Ese detalle es fundamental para que el equipo pueda ir hacia adelante y que no le dé temor”, detalló.

Cree que justamente por eso es que el domingo anterior, Sporting le metió dos goles y estuvo a punto de hacerle el tercero.

“Todo eso lo están trabajando, lo están corrigiendo para este partido. Esos detalles son los que no pueden dejar pasar, como las bolas muertas, como todas las situaciones que se puedan manejar”, insistió.

No pronostica un resultado y reiteró que no puede opinar sobre si uno de los dos archirrivales es favorito esta vez, en este nuevo clásico, pero sí tiene muy claro que habrá algo distinto y que nadie se lo querrá perder.

“Óscar y Hernán nunca se han enfrentado como rivales desde el banquillo y es bonito, a ver quién saca ventaja en este primer partido. Para mí, esto es la pimienta extra que puede tener este clásico, los dos son ganadores y ninguno va a querer perder”, manifestó Mauricio Montero.

