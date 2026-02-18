Afición de Alajuelense tiene una corazonada para el clásico contra Saprissa

Guillermo Villalobos y Orlando Sinclair pueden ser protagonistas en el clásico del sábado 21 de febrero.

Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un bache del que no ha logrado salir y así visitará al Deportivo Saprissa este sábado 21 de febrero, a las 8 p. m., en la “Cueva”.

Mientras que los propios jugadores admiten que no hay excusa que valga, que los resultados hasta ahora son injustificados y que los clásicos siempre son distintos, la afición tiene su propia corazonada.

Así se pudo constatar en una consulta planteada en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense: ¿Cuál es su pronóstico?

La pregunta se formuló con estas opciones de respuesta única: gana Alajuelense, empate, o la Liga pierde.

¿Imagina cuál es el criterio de la mayoría? En el ejercicio participaron 708 personas y este es el resultado del sondeo:

- Gana Alajuelense: 536 votos (75,8%)

- Empate: 90 votos (12,7%)

- La Liga pierde: 82 votos (11,5%)

En el aficionado impera la idea de que este clásico puede desatar la reacción del equipo, que solo ante Herediano tuvo un comportamiento “normal”, en un partido en el que no logró la victoria, pero que fue un juego bueno.

Inclusive, el propio Óscar “Macho” Ramírez trazó una línea de lo que puede significar este clásico entre morados y rojinegros.

“En el pasado fuimos al Saprissa, donde no se ganaba; les quitamos un invicto y dimos el do de pecho. Creo que eso sería lo más motivante: ir a ganar allá, buscarlo y poner un poquito de calma de nuestra parte”, comentó Óscar Ramírez.

Tanto el “Macho” como el mismo Washington Ortega no conocen la derrota en la casa morada. Podría ser un dato, pero en Alajuelense confían en que el sábado saldrán bien librados, en un partido en el que el liguismo cruza los dedos para que marque el repunte de su equipo.

“Los clásicos son partidos aparte, no es cómo venga, sino que son partidos que se tienen que jugar, que tiene muchos momentos. Ellos venían mal y nos han ganado y nosotros viceversa”, expresó Washington Ortega.

Según el guardameta de la Liga, si los once hombres en cancha no están sincronizados, pueden llegar los problemas.

“Porque si los once no estamos, no es ni Washington Ortega ni el profe; los once tenemos que estar todos juntos, porque si no, no va a alcanzar. Esto es fútbol, no es tenis y cuando nos va bien ni fulanito es quien salva al equipo, ni cuando nos va mal, fulanito es el culpable, sino que somos todos juntos”, aseguró el arquero.

Eso sí, coincide en la teoría universal de que los clásicos siempre son especiales.

“Y que nos haya ido bien en los clásicos es algo importante, pero dejar eso en algo anecdótico, y saber que queremos ir a ganar. Ya lo hemos hecho antes y queremos hacerlo ahora”, insistió Washington Ortega.

La última vez que Alajuelense perdió en Tibás fue el 2 de noviembre de 2024. Desde entonces, la Liga no ha caído en ningún clásico más ante los morados.

A partir de esa ocasión se han jugado ocho clásicos nacionales más, con cuatro empates y cuatro ganes de Alajuelense. Y de esos partidos, propiamente en la casa morada se han dado tres paridades y un triunfo rojinegro.

“Ha sido un trabajo colectivo grande el que hemos hecho en los últimos años y seguir por ahí, pero hoy sí tenemos que mejorar mucho como colectivo más allá de figuras equis o ye y competir a buen nivel para estar mejor de lo que estamos ahora”, opinó Celso Borges.

