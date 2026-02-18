Actualidad rojinegra

Afición de Alajuelense tiene una corazonada para el clásico contra Saprissa

Vea el resultado de un sondeo formulado en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Saprissa vs LDA
Guillermo Villalobos y Orlando Sinclair pueden ser protagonistas en el clásico del sábado 21 de febrero. (Mayela Lopez/Mayela López)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

