Sin excusas: Alajuelense tiene claro qué hacer ante Saprissa

En el camerino de Liga Deportiva Alajuelense impera la autocrítica y reconocen que el equipo tiene que mostrar una reacción inmediata.

¿Llegan golpeados al clásico? Al responder esa pregunta, Celso Borges afirmó que es verdad que siempre los duelos entre Saprissa y Alajuelense son partidos diferentes, pero que en el caso de la Liga sí tienen que mejorar mucho.

Según el capitán de la Liga, en esta “semana larga” (no hay partidos a media semana) procuran ver qué es lo que pasó y lo que se puede hacer mejor de inmediato, porque sin maquillaje en sus palabras, el mediocampista afirma que ya tienen que salir de ese momento turbulento.

“Ha sido malo, no estamos bien y no hemos estado bien a nivel de resultados, hay que reconocerlo y tener la humildad para aceptar que nos han ganado equipos que han sido mejores que nosotros, que no es el estándar que se merece la Liga y tenemos que reponernos”, afirmó Celso Borges.

También ya les inquieta el puntaje, porque de 21 unidades en disputa, la Liga apenas contabiliza 9. Y rezagarse en un torneo tan corto puede pasar una factura cara.

“Es un problema, pero es algo que hay que solucionar. Denotar el problema es el primer paso y estas semanas que son largas nos vienen bien para trabajar. Hemos perdido puntos que no deberíamos de haber perdido y esto no se ajusta a lo que es la Liga”, reconoció Celso Borges.

Según el volante, se trata de una situación global como equipo, porque en defensiva y en el área del rival no han estado bien y que tienen que aceptarlo.

“A nivel colectivo no estamos bien y no hemos estado bien, porque si fuera así, llevaríamos más puntos de los que llevamos ahora mismo. Es una cuestión colectiva, más que alguna cuestión individual”, opinó.

Ni a él ni a ningún liguista le gusta ver al equipo fuera de zona de clasificación, como se refleja en una tabla de posiciones que tiene como líder a Herediano con 16 puntos (+9), seguido por Cartaginés 13 puntos (+2) y que tanto San Carlos (+2) y Saprissa (+1) tienen 12 unidades.

A Óscar Ramírez le inquieta el momento de Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

En la quinta casilla aparece Alajuelense, con 9 puntos (+1), después de dos ganes, tres empates y dos derrotas en lo que va del Torneo de Clausura 2026.

“Preocupa el hecho de estar fuera, si no nos preocupara, ¿qué estamos haciendo aquí en este equipo? El equipo siempre tiene que estar entre los cuatro clasificados, entonces preocupa para trabajar y para ver que el camino que hemos llevado hasta ahora no está sirviendo”, aseguró Celso Borges.

A eso se le añade que la Liga también acaba de consumar su eliminación en el Torneo de Copa, tras despedirse de esa competición luego de perder los dos juegos contra Liberia.

“Viene el clásico y es verdad que es un partido aparte. Esta semana nos va a venir bien para trabajar y aceptar con humildad lo que no hemos venido haciendo bien y tratar de corregirlo, pero es un partido bonito, que nos gusta”, citó el capitán de la Liga.

En las gradas, la molestia de la afición ya empieza a sentirse, porque aunque Alajuelense es el vigente campeón nacional, la tolerancia ya llegó al límite y el propio liguismo exige que el equipo reaccione de inmediato.

“Tienen razón de estar frustrados, nosotros también lo estamos y hay que aceptar cuando se está mal, la crítica es justificada porque no hemos estado bien”, aseguró Borges.

Un criterio similar expresó el guardameta Washington Ortega, quien sin ningún rodeo dijo: “Hay que dar la cara, no estamos en un buen momento y tenemos que reaccionar ya, porque si no, no nos va a alcanzar”.

El charrúa expresó que de ninguna manera se puede justificar que estén en fuera de zona de clasificación.

“Tenemos que despertar ya, porque se viene el clásico y es un gran momento para darle vuelta a la página”, manifestó Washington Ortega.

La Liga visitará a Saprissa este sábado 21 de febrero, a las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

