Celso Borges le habla claro al liguismo luego del golpe que les dio Sporting

Los jugadores de Sporting FC celebraron la victoria contra Alajuelense. Josimar Méndez (al fondo) consiguió marcar un doblete.

Celso Borges, volante y capitán de Alajuelense, no se anduvo con rodeos al evaluar lo que está viviendo el equipo erizo en el arranque del campeonato nacional.

El líder liguista habló con los medios de comunicación luego de la derrota 2-1 contra Sporting.

“Mal, mal, hicimos un mal partido. Hay que reconocer que no estamos bien”, explicó Borges.

La Liga tiene cuatro partidos sin ganar y, de ellos, tres han sido derrotas (dos frente a Liberia en el Torneo de Copa y ahora contra Sporting), además de un empate contra Herediano.

En la clasificación, el actual campeón nacional es quinto con nueve unidades y salió de la zona de clasificación para cederle su lugar a Saprissa, que llegó a 12 puntos en esta jornada.

“Viendo nuestra situación, nos hacen falta muchas cosas. Ahora, en la semana larga, debemos corregir”, dijo Borges.

El mediocampista recalcó que deben concentrarse en las correcciones, sobre todo pensando en el Clásico Nacional el próximo sábado a las 8 p. m., en el Ricardo Saprissa.

“Nos han jugado bien y nos han ganado bien. Esto es un partido; bien el rival, y ahora solo nos queda corregir”, finalizó.