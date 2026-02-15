Alajuelense vs. Sporting: ¿A qué hora y en qué canal se puede ver el juego?

Liga Deportiva Alajuelense y Sporting protagonizan un partido atractivo este domingo 15 de febrero. El juego corresponde a la sétima fecha del Torneo de Clausura 2026 y se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Será el regreso de la Liga al campeonato nacional, luego de la eliminación en el Torneo de Copa. Tanto Óscar Ramírez como sus hombres tienen muy claro que no pueden ceder terreno.

“Todo el mundo sabe que el liderato es esencial, es demasiado importante y creo que tenemos que hacernos más fuertes en casa, ya no podemos dejar más puntos y el domingo vamos a tratar de hacerlo mejor para sacar las tres unidades”, comentó el mediocampista rojinegro Alejandro Bran.

Joel Campbell y Giancarlo González pueden ser protagonistas en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Después de seis partidos disputados, la Liga tiene 9 puntos en el Torneo de Clausura 2026, luego de dos ganes, tres empates y una derrota.

Mientras que Sporting se presenta en el Morera Soto con la necesidad de sumar. El equipo de Andrés Carevic avanzó a las semifinales del Torneo de Copa tras dejar en el camino a Cartaginés; pero en lo que respecta al campeonato nacional, los albinegros luchan por la permanencia.

En este torneo marchan de penúltimos con cinco puntos, pero el verdadero drama está en la tabla acumulada. Ahí Sporting también se encuentra en la novena casilla, con apenas tres unidades de ventaja sobre el colero Guadalupe.

Pero como siempre dicen los técnicos y los jugadores, cada partido es una historia aparte. Y el pulso entre Alajuelense y Sporting pareciera que será bueno.

¿Cómo son los duelos contra Óscar Ramírez? Andrés Carevic respondió: “Siempre partidos muy disputados, difíciles, así que seguramente no va a ser la excepción. Nosotros trataremos de dar nuestro mayor esfuerzo, hacer nuestro mejor partido para poder sumar, que va a ser muy importante para nosotros”.

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting será a las 6 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Dónde puede ver el partido Alajuelense vs. Sporting? Copiado!

El juego entre Alajuelense y Sporting se verá por la pantalla de FUTV. Además, en este artículo de nacion.com encontrará la previa, las principales incidencias, y una vez finalizado el encuentro, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en su emisora preferida, porque Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Alajuelense vs. Sporting? Copiado!

Las entradas puede adquirirlas en línea mediante el sitio web boleterialaliga.com; pero los tiquetes digitales también estarán a la venta en las boleterías físicas del Estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 2 p. m.

Este es el precio de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Los árbitros del partido Alajuelense vs. Sporting Copiado!

Pablo Camacho al centro, asistido por Danny Sojo y Carlos Fernández. Cuarto árbitro: Miguel Ramírez. VAR: Josué Ugalde. AVAR: Cristopher Ramírez.

Alajuelense anuncia el partido contra Sporting Copiado!

