Futbolista de Alajuelense se sincera como pocos

Liga Deportiva Alajuelense tiene 9 puntos en seis presentaciones en el Torneo de Clausura 2026.

Ya Carlos Vela admitió que se sentía incómodo con lo que fue la eliminación de Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Copa y ese es el mismo sentir que tienen a lo interno del camerino rojinegro, según confesó Alejandro Bran.

“La verdad que fue una eliminación que no queríamos como grupo, como jugadores profesionales y sabiendo en la institución que estamos, somos conscientes de que tenemos que pelear por cada torneo que jugamos”, expresó Alejandro Bran en declaraciones recopiladas por la oficina de comunicación de Alajuelense.

También dijo que Óscar Ramírez pudo ver con detalle del rendimiento de jugadores jóvenes.

“Lastimosamente no pudimos darle vuelta a la serie, pero creo que luchamos y ahora toca pasar la página, que viene un partido muy importante contra Sporting el domingo y tenemos que ir por los tres puntos”, citó.

El mediocampista añadió que para nadie es un secreto que Sporting viene de ganarle a Cartaginés haciendo buenos partidos, y que eso debe tener motivados a los albinegros.

“Tienen buenos jugadores, de mucha jerarquía y sabemos que siempre llegan a proponer al estadio de nosotros. Entonces, tenemos que estar muy concentrados y anuentes de que tenemos que ser contundentes”, comentó.

Alejandro Bran también indicó que el campeonato nacional va muy seguido, pero que no hay excusas, porque con la ayuda del cuerpo técnico y los preparadores físicos, manejan las cargas. Y que la Liga ya tiene que reaccionar.

“Todo el mundo sabe que el liderato es esencial, es demasiado importante y creo que tenemos que hacernos más fuertes en casa, ya no podemos dejar más puntos y el domingo vamos a tratar de hacerlo mejor para sacar los tres puntos”, admitió el futbolista.

Él mismo sabe que puede intentarlo de media distancia con esa pegada que tiene, y que los mismos compañeros le dicen que aproveche ese recurso.

“En lo personal me siento con mucha confianza, tratando de aportar al equipo, que es lo que más me importa. El partido del domingo no está ni tan tarde ni tan temprano, creo que la hora se presta, cayendo la tarde y va a ser un bonito espectáculo de fútbol”, destacó.

Alajuelense recibirá a Sporting este domingo 15 de febrero a las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, en la sétima fecha del Torneo de Clausura 2026.

