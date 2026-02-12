Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense: ‘Estoy incómodo porque quedamos fuera’

(Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En Liga Deportiva Alajuelense nadie se esperaba que su paso por este Torneo de Copa sería de hola y adiós con dos derrotas ante Liberia.

¿Qué le pasó a la Liga? El gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela, aseguró que claramente no era el resultado que buscaban, ni lo que se habían planteado y hasta admitió sentirse incómodo con lo ocurrido.

“No dimos un buen partido, Liberia nos superó y queda afrontar lo que viene, tener autocrítica, tener retroalimentación de lo que sucedió y prepararnos mejor para todo lo que viene en el semestre”, expresó Carlos Vela en el programa 120 Minutos de Monumental.

El mexicano dijo que él no vio falta de actitud, o que los jugadores no estaban corriendo o peleando los balones divididos.

“No tuvimos buenos partidos y creo que en general sobre todo el martes nos superó el rival. Ellos entendieron mejor los espacios, los momentos del partido”, subrayó.

A pesar del gol de Kenneth Vargas, Carlos Vela indicó que los hombres de José Saturnino Cardozo reaccionaron bien y en el segundo tiempo, pese a algunas insinuaciones de la Liga para volver a tomar ventaja, después ya cambió la historia.

“El equipo perdió un poco el orden y en eso ellos aprovecharon y para el cierre del partido fueron ampliamente superiores. No lo achacaría a un tema de actitud, creo que es un tema de lo que sucedió en la cancha a nivel táctico y técnico, nos superaron en los espacios”, comentó Carlos Vela.

Aseguró que en Alajuelense nadie pone excusas ni le baja el piso al Torneo de Copa, que se encontraba en la lista de objetivos por cumplir en este semestre.

“Sí nos dolió, ellos principalmente, los jugadores son los que tomaron la palabra en el vestidor al final del partido. Hay autocrítica, hay compromiso, hay responsabilidad y dolió. No crean que no nos importa ni mucho menos, claro que dolió”, recalcó.

Fue enfático en que se dejó de cumplir una de las aspiraciones y afirmó que un club como la Liga apuesta a ganar todos los campeonatos.

“Se nos escapó uno, sin menospreciar ni subestimar nada de lo que hizo Liberia, que nos superó”, citó, para luego insistir en que no es que Alajuelense priorice uno u otro, a pesar de que Óscar Ramírez sí lo había dicho.

“Al minuto uno nadie dice vengo a perder este partido, no viajamos hasta Liberia para perder. No lo vería así. Sí se tomaron decisiones, pero fueron decisiones conscientes y pensando en ganar hoy, ayer y para lo que viene y no salió. Tampoco hay que darle tantas vueltas”, destacó el mexicano.

Carlos Vela agregó que ellos detectaron que había jugadores que necesitaban volumen de trabajo y sesiones de fuerza, pero que no había tantas ventanas para hacerlo.

“Tomamos una decisión consciente en el partido de ida de administrar a algunos jugadores para poner a otros, pero no fue menospreciando ni mucho menos. Jugamos con jugadores de primera línea”.

Lo que pensaron no les salió, pero cree que esas decisiones debían tomarlas sí o sí, “para tener la mejor versión de los jugadores lo más pronto posible”.

Carlos Vela insistió en que tienen que ser autocríticos, analizar sus decisiones y afrontar lo que sigue.

“Vienen retos por delante y el compromiso con la Liga es máximo y hay que buscar afrontar y prepararnos lo mejor posible para esas instancias determinantes y salir mejor librados de lo que salimos en esta serie”, anotó.

Pero el problema de Alajuelense no es solo que su participación en el Torneo de Copa resultó efímera, sino que el arranque del equipo ha sido malo y el propio Carlos Vela reconoce que el campeón nacional no está en su mejor versión.

“Estoy incómodo porque quedamos fuera de la Copa, que era un tema relevante e importante en un club como la Liga, pero tranquilo de que sé que vamos a estar bien, que el equipo va a ir creciendo y que vamos a llegar muy fuertes a la parte determinante del semestre”, argumentó.

Finalmente, Carlos Vela le dijo a la afición rojinegra que en el equipo todos están comprometidos en subir su nivel. “Vienen retos lindos por delante, con la misma ilusión de sacarlos adelante y tratar de dejar este trago amargo atrás lo más pronto posible”, concluyó Carlos Vela.

