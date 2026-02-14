¿Cómo son los duelos con Óscar Ramírez? Esto dice Andrés Carevic

Andrés Carevic asegura que ir al Estadio Alejandro Morera Soto siempre será especial para él.

Óscar Ramírez y Andrés Carevic ya han sostenido pulsos desde el banquillo, pero este domingo será la primera vez que el argentino lo haga dirigiendo a Sporting.

Los dos saben lo que es levantar la copa con la Liga, pero en el presente tienen desafíos distintos.

Mientras que Alajuelense viene de verse irreconocible y quedar fuera del Torneo de Copa; Sporting se presenta en el Estadio Alejandro Morera Soto con la clasificación en mano a las semifinales de esa competición.

Pero los albinegros ya cambiaron ese chip y de nuevo se ponen el de la urgencia de puntuar, porque su campeonato nacional implica una lucha brava por la permanencia.

¿Cómo son los duelos contra Óscar Ramírez? Andrés Carevic respondió: “Siempre partidos muy disputados, difíciles, así que seguramente no va a ser la excepción. Nosotros trataremos de dar nuestro mayor esfuerzo, hacer nuestro mejor partido para poder sumar, que va a ser muy importante para nosotros”.

En el semestre pasado, Carevic visitó el Morera Soto por primera vez como rival, cuando dirigía a Cartaginés. Ahora lo hará de nuevo, con Sporting.

“Siempre voy a estar muy agradecido con Liga Deportiva Alajuelense, que me abrió las puertas para venir a este hermoso país. Tengo aprecio por esa gente, la afición, jugadores que aún están y los dirigentes. Siempre van a ser palabras de agradecimiento. Ahora estamos defendiendo a Sporting y en lo deportivo queremos hacer nuestro mayor esfuerzo para lograr una victoria, citó.

Para él, que su equipo avanzara de ronda en el Torneo de Copa es un aliciente, un golpe de motivación y confianza que les ayudará.

“Hay que reflejarlo el día del partido y en el campeonato nacional. Va a ser un partido sumamente difícil, disputado seguramente, con nuestros jóvenes hay que seguir trabajando. La Copa creo que es un buen parámetro para que ellos vayan compitiendo y se vayan ganando lugares”, opinó Andrés Carevic.

Después de seis partidos, Alajuelense tiene nueve unidades; mientras que Sporting registra 5 puntos en el Torneo de Clausura 2026.

Sin embargo, en la tabla acumulada, los albinegros son protagonistas de un pique fuerte con San Carlos y Guadalupe.

