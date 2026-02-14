Así se perfila el futuro de Óscar ‘Macho’ Ramírez en Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Liga Deportiva Alajuelense tienen muy claro lo que quieren con Óscar Ramírez.

Óscar Ramírez tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta mediados de este año. ¿Qué pasará después de eso? La respuesta a esa pregunta hoy es incierta.

Si fuera por la gerencia deportiva y por la dirigencia rojinegra, hoy mismo se podría firmar una renovación para que el “Macho” esté por mucho tiempo en el banquillo rojinegro.

“Óscar está muy contento, él ama el club, es un liguista, es un ganador y la verdad es que estamos muy contentos con él, con su trabajo”, expresó el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, en declaraciones a Columbia.

El mexicano recordó que hace unos días, al “Macho” le preguntaron sobre una posibilidad de que regrese a la Selección de Costa Rica y él fue muy contundente en decir que no, que eso ya era un ciclo cerrado.

“Claramente estamos pensando en un proyecto. Ojalá que Óscar quiera seguir con nosotros. Por nuestro lado, estamos siempre pensando en la continuidad, en el trabajo, en los procesos y creo que Óscar ha sido fundamental en los éxitos que ha tenido el club recientemente, y en los que estoy seguro que vendrán más adelante”, afirmó Carlos Vela.

Óscar Ramírez se apoya mucho en Wardy Alfaro. Él es su mano derecha en Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

También dijo que se trata de un tema que ya empezaron a charlar y que en Alajuelense lo tienen muy claro: “por nuestra parte nos gustaría seguir contando con Óscar”.

También pareciera que el propio Óscar Ramírez busca moldear a Wardy Alfaro para que sea su sucesor. Sobre esto, Carlos Vela aseguró que no es un tema que hoy sea premeditado.

“Nosotros queremos a Óscar, que nos dure mucho tiempo y que sigamos ganando muchos títulos, pero sin duda, que también parte del proceso orgánico del club es el desarrollo de nuestros profesionales.

”Wardy sin duda es un tipo muy preparado, muy capaz, que ha ayudado mucho a Óscar en esta etapa. Viene trabajando muy bien Júnior Díaz, regresó Bryan Ruiz, entonces creo que en ese sentido el club tiene muy buenos profesionales, con mucho amor al club, con mucha dedicación al fútbol y en ese sentido estamos blindados”, remarcó el gerente deportivo.

Además, insistió en que Alajuelense quiere contar con Óscar Ramírez por muchos años.

“Ojalá que quiera seguir y que quiera cosechar alegrías, pero parte del trabajo orgánico del club ha sido el desarrollo de todos estos exjugadores con experiencia que van a aportar mucho al fútbol costarricense”, concluyó Carlos Vela.

