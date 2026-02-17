Ronaldo Cisneros: ‘Los resultados son injustificables’

Ronaldo Cisneros confía en que Liga Deportiva Alajuelense mostrará una mejor cara en el clásico ante Saprissa.

¿Cómo manejará Liga Deportiva Alajuelense la presión actual, en la cuenta regresiva para el clásico ante Saprissa? El delantero mexicano Ronaldo Cisneros considera que el equipo ha estado en escenarios similares y que tiene que levantarse de inmediato.

“En el torneo pasado, la Liga mostró mucha personalidad ganando series de visita, ganando en momentos complicados también y ahora creo que es otro de esos momentos en los que el equipo tiene que dar la cara y sacar un resultado positivo”, manifestó Ronaldo Cisneros ante una pregunta de La Nación.

El atacante reconoció que han cometido errores, y que futbolísticamente han tenido por lapsos algunos momentos que catalogó como “muy buenos”.

“No hemos aprovechado las situaciones que hemos generado porque el equipo tiene el balón, genera situaciones de gol, genera espacios, pero no hemos podido encontrar esa contundencia y esa solidez defensiva que teníamos el torneo pasado”, detalló.

Sin embargo, dijo que a lo interno del equipo saben que tienen la capacidad para revertir esta situación y que los resultados los vayan acompañando poco a poco.

“El sábado tenemos una gran oportunidad y en el mejor escenario. Nos damos cuenta del lugar en el que estamos y no es el lugar que merece el club. Los resultados son injustificables, porque el vestir esta playera es de mucha responsabilidad”, aseguró.

Liga Deportiva Alajuelense visitará a Saprissa el sábado 21 de febrero. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

También dijo que la eliminación en el Torneo de Copa les dolió mucho y que jamás se esperaron otra derrota en campeonato nacional, luego de ese golpe.

“Pero sabemos que tenemos la capacidad para revertir esto y no queda más que trabajar con mucha humildad. Todos los partidos los tomamos con la misma importancia, sabemos que en este club lo único que importa es ganar, no importan las situaciones”, citó.

A partir de eso, cree que Alajuelense tiene una buena oportunidad para levantarse, ante su archirrival.

“El sábado con la misma responsabilidad, de que sabemos que tenemos que ir a ganar, a buscar los tres puntos y ojalá que se nos den”.

Finalmente, Ronaldo Cisneros le envió un mensaje a la afición sin ningún tipo de rodeos.

“Sabemos que estamos en deuda por el momento y el lugar en donde estamos, por los resultados que no nos han acompañado; pero que sepan que vamos a hacer todo lo posible para poder salir de esta situación.

”Es la realidad, que no estamos en el lugar en donde queremos y vamos a darlo todo para poder regresar a zona de clasificación y pelear por el título”, concluyó Ronaldo Cisneros.

Para el clásico del sábado 21 de febrero en Tibás, la Liga procura recuperar a Joel Campbell, Anthony Hernández, Fernando Piñar y Rónald Matarrita, quienes se ausentaron en el juego anterior por sobrecargas musculares; mientras que Jeison Lucumí se resintió el domingo, en la derrota contra Sporting.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.