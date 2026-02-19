‘Este es el partido’: Pablo Izaguirre explica por qué el clásico puede cambiarle todo a Alajuelense

Pablo Izaguirre cree para Liga Deportiva Alajuelense sería importante tener disponible a Anthony Hernández en el clásico del sábado.

Pablo Izaguirre siempre ha sido muy crítico con Liga Deportiva Alajuelense, pero en esta ocasión, tiene una percepción un tanto distinta y le agrada que el siguiente desafío en el calendario sea el clásico.

El exfutbolista argentino apuntó que, sin que suene a excusa, parte del arranque irregular del campeón nacional obedece a tantas bajas.

También dijo que tiene motivos para pensar que el clásico de este sábado 21 de febrero, a las 8 p. m., puede ser un juego muy importante para los manudos.

“Este es el partido, si hay un partido que le ha caído justo a la Liga es este, para anímicamente levantar y para despejar dudas de este comienzo”, manifestó Pablo Izaguirre a La Nación.

Vislumbra un clásico muy anímico, en el que considera que Alajuelense debe ser muy inteligente para jugarlo y que la ansiedad no se sobrepase, para que el equipo no se meta en problemas de expulsiones y otras cosas.

“Este es el partido, para mí le cae en el momento justo. Ojalá tenga a la mayoría de jugadores recuperados médicamente, porque los dos laterales no los ha tenido y sabemos que Jeison Lucumí no estará”, comentó.

Según él, la ausencia de los dos laterales que son titulares ha sido un problema, por lo que él cruza los dedo para que Alajuelense pueda contar con Fernando Piñar y Rónald Matarrita.

“Vamos a ver si Óscar Ramírez los puede tener para el próximo sábado, porque una de las virtudes que siempre ha tenido él es armar defensas muy fuertes. Y en este momento, esa es la zona donde más carece el equipo, en la parte defensiva”, citó.

Pablo Izaguirre: ‘Óscar Ramírez es un técnico impredecible’

Pablo Izaguirre opinó que Saprissa está en un punto alto porque llegó Hernán Medford, y siempre que hay un cambio en el banquillo, los jugadores se quieren mostrar y dar su mejor versión.

Además, consideró que habrá espectáculo en un clásico con dos entrenadores que nunca se han enfrentado pero que se conocen mucho, que han trabajado juntos y que los dos son ganadores.

“Sabemos que Óscar Ramírez es un técnico impredecible, no sabemos qué puede hacer para el sábado, si va a mantener la línea de cuatro, si va a jugar con línea de cinco y si lo hace así quiénes serían los carrileros”, destacó.

Óscar Ramírez está invicto en clásicos, en este regreso, después de la pausa que hizo. (JOHN DURAN/John Durán)

Él piensa que el “Macho” podría inclinarse por sacrificar a un delantero; porque no imagina en este clásico a Ángel Zaldívar jugando con Ronaldo Cisneros.

“Para mí esa es una interrogante, porque yo veo que Zaldívar no es un 9 como Cisneros; sino que se tira a jugar atrás, juega atrás del 9, pero eso no deja de quitarle el espacio a un volante”.

Además, indicó que aunque siempre se habla de lo mismo y resulta trillado, los clásicos son diferentes.

“No interesa cómo viene uno o cómo viene el otro, porque acá juegan temas emocionales y también el clásico siempre te dicta algo. Nadie quiere perder el clásico y siempre le va a dejar una secuela al que pierde”, apuntó.

Por eso cree que Alajuelense tiene que envalentonarse y pensar en lo que ha sido capaz de hacer ante diferentes circunstancias.

“Si la Liga tiene la oportunidad de ganar, subirá en la tabla de posiciones y volverá a zona de clasificación. No debería de perderlo para estar ahí y como no ha tenido un buen comienzo, no sería lo ideal perder el clásico”, expresó.

Ante ese desafío, Pablo Izaguirre dijo que él cree que Óscar Ramírez se va a resguardar defensivamente.

“Eso es lo que a él le ha dado mucho éxito en su primer paso por la Liga, cuando fue muchas veces campeón. Yo no creo que Óscar vaya a exponerse tanto defensivamente como le ha pasado, porque Saprissa tiene jugadores muy rápidos”, analizó.

Por su experiencia y por esa misma teoría de que los clásicos son partidos aparte, él cree que la Liga no debería pensar en este momento que en el Torneo de Clausura 2026 contabiliza dos ganes, tres empates y dos derrotas; y que también viene de dos derrotas en el Torneo de Copa.

