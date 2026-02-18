Alajuelense confirma lo que no quería sobre Jeison Lucumí

Liga Deportiva Alajuelense confirmó este miércoles 18 de febrero que el futbolista colombiano Jeison Lucumí se encuentra lesionado.

Ese hombre que resulta una pieza clave para Óscar Ramírez no solamente se perderá el clásico nacional del sábado 21 de febrero contra Saprissa en Tibás. A pesar de que el club se reserva esa información, es un hecho que él podría estar fuera durante alrededor de un mes.

“Jeison Lucumí presenta una lesión muscular de segundo grado a nivel del cuádriceps de su pierna derecha, el tiempo de recuperación e incorporación se definirá de acuerdo a su evolución”, informó Alajuelense a través de su oficina de comunicación.

La Liga recuperó a Rashir Parkins de manera anticipada. A lo interno del equipo pocos esperaban que su retorno se diera el domingo pasado; pero ese fue el día en el que se lesionó Jeison Lucumí.

Además, en ese encuentro no actuaron Joel Campbell, Anthony Hernández, Fernando Piñar y Rónald Matarrita, reportados con sobrecargas musculares.

