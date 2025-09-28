Malas noticias para Alonso Martínez y la Selección de Costa Rica

Se acercan partidos importantes para la Selección de Costa Rica y Alonso Martínez lidia con una lesión muscular.

Las alarmas ya estaban encedidas desde que se conoció que Alonso Martínez se encuentra lesionado.

Cada vez están más cerca los partidos eliminatorios de octubre contra Honduras y Nicaragua y este sábado hubo malas noticias con respecto a una pieza clave en la Selección de Costa Rica.

Después del encuentro en el que New York City FC perdió por goleada contra el Inter Miami de Lionel Messi, el técnico Pascal Jansen dio a conocer que tenía a su hombre gol en banca por recomendación médica.

LEA MÁS: ¿Qué pasa con Celso Borges? Esto dice el médico de Alajuelense

A él le indicaron que no podía utilizarlo de titular y que si lo enviaba al campo, tan solo podía estar unos 20 o 30 minutos como máximo.

Las alertas aumentaron este sábado, porque al conocerse la alineación del New York City FC ante el New York Red Bull, el costarricense Alonso Martínez ni siquiera apareció como suplente.

Eso significa que el tico sigue sin estar al 100%, no ha habido mejoría y la verdadera carrera con esa lesión muscular inquieta al cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica, encabezado por Miguel “Piojo” Herrera, porque el tiempo pasa volando.

La Selección de Costa Rica visitará a Honduras el 9 de octubre en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula. Cuatro días después, la Tricolor recibirá a Nicaragua, en el Estadio Nacional, en La Sabana.

LEA MÁS: América vs. Pumas: Hora y canal para ver a Keylor Navas hoy en un clásico de la Liga MX