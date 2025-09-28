Puro Deporte

Malas noticias para Alonso Martínez y la Selección de Costa Rica

Alonso Martínez continúa lesionado y se acercan los partidos cruciales para la Selección de Costa Rica en la eliminatoria mundialista

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Entenamiento de la Selección Nacional
Se acercan partidos importantes para la Selección de Costa Rica y Alonso Martínez lidia con una lesión muscular. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección de Costa RicaAlonso MartínezLegionariosNew York City FC
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.