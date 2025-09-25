Esto es lo que se sabe de la lesión de Alonso Martínez tras el partido ante el Inter Miami de Messi

El delantero costarricense Alonso Martínez se saluda con el entrenador del New York City Pascal Jansen, tras la derrota ante el Inter Miami de Messi este 24 de setiembre.

Alonso Martínez es la gran figura del New York City FC de la MLS y este miércoles 24 de setiembre encendió las alertas en dos países por una lesión muscular en un muslo, que le impidió participar en todo el partido ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Martínez es el goleador del equipo de la Gran Manzana, con 17 tantos en 26 juegos, y todos daban por hecho que saldría como titular en el duelo contra las Garzas. Sin embargo, el entrenador Pascal Jansen lo relegó al banquillo y ahí empezaron las alarmas: nadie deja en banca a su máximo artillero en un encuentro tan esperado.

Finalmente, el oriundo de Isla Chira ingresó de cambio al minuto 61, cuando iban cayendo 0-1. Pero poco pudo hacer en un encuentro que ya iba mal encaminado y que el New York City FC terminó perdiendo con paliza de escándalo 0-4 en el Citi Field (distrito de Queens).

Baltasar Rodríguez abrió el marcador al 43, Messi aportó un doblete (74 y 86) y el uruguayo Luis Suárez también se hizo presente al 83.

Tras la derrota, el director técnico tuvo que sincerarse con la prensa y admitir que Martínez no estaba al 100% debido a una lesión en el cuádriceps (muslo) que viene arrastrando desce hace días.

Según reportó el periódico Hudson River Blue, el cuerpo médico de su equipo le recomendó al entrenador no ponerlo de titular y darle descanso ante Miami, destacando que solo podía jugar “20 o 30 minutos como máximo”.

El próximo partido del Inter es el sábado contra el New York Red Bulls, en duelo neoyorkino, pero Jansen admitió que aún no sabe si podrá contar con su mejor delantero.

Martínez es uno de los atacantes titulares de la Selección de Costa Rica que disputará dos cruciales partidos en su ruta al Mundial, dentro de pocas semanas, ante Honduras y Nicaragua.

Desde suelo tico se sigue con mucha atención todo lo que ocurre con este fundamental legionario, que se necesita al 100% en dos encuentros donde no hay margen de error para la Tricolor.