Fútbol

Selección de Costa Rica tendrá más tiempo para trabajar antes de sus duelos contra Honduras y Nicaragua

Fechas 12 y 17 del Torneo Apertura sufrieron cambios, así como las rondas finales del Torneo de Copa, para darle espacio a la Selección

Por Juan Diego Villarreal
Costa Rica vs. Haití
Costa Rica, en la próxima fecha FIFA debe puntuar en Honduras y derrotar a Nicaragua en casa para seguir con vida en su camino al Mundial del 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Selección NacionalMundial del 2026Cambio de fechas en el Torneo Apertura 2025
