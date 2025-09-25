Selección de Costa Rica tendrá más tiempo para trabajar antes de sus duelos contra Honduras y Nicaragua

Costa Rica, en la próxima fecha FIFA debe puntuar en Honduras y derrotar a Nicaragua en casa para seguir con vida en su camino al Mundial del 2026.

En un comunicado de prensa, la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) informó que se acordó reprogramar la jornada 12 del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Promérica, con el fin de apoyar a la Selección Nacional en su camino hacia la Copa del Mundo 2026.

El ente que rige el campeonato nacional dio a conocer que, ante la solicitud de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), los presidentes de los clubes afiliados aprobaron la decisión, que incluye también el traslado de la jornada 17, con el propósito de brindar más espacio de entrenamiento de cara a la fecha FIFA de noviembre.

Con este acuerdo, la jornada 12, que se disputaría entre el 4 y el 7 de octubre, se jugará el miércoles 15 de octubre. Por su parte, la jornada 17, originalmente programada para el 9 de noviembre, se trasladará al miércoles 19 de noviembre.

El partido correspondiente a la fecha 5 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés se mantendrá para el sábado 11 de octubre, a la espera de la convocatoria oficial o de un acuerdo entre clubes.

Asimismo, el Torneo de Copa también sufrirá modificaciones en su calendario. Los cuartos de final se disputarán en enero de 2026, las semifinales en marzo mientras la gran final en abril, en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Dicho acuerdo, adoptado con la presencia de los representantes de los clubes afiliados a UNAFUT, busca que el técnico mexicano Miguel Piojo Herrera disponga de más tiempo para trabajar con el grupo de convocados de cara a la crucial jornada en la que la Tricolor se jugará su boleto a la Copa del Mundo 2026.

Tras empatar 1-1 contra Nicaragua como visitante y 3-3 ante Haití, el combinado patrio está obligado a sumar puntos en Honduras, de ahí la urgencia de contar con mayor tiempo de preparación para consolidar un equipo más compacto y con experiencia de cara al decisivo encuentro.

El próximo jueves 9 de octubre, Costa Rica enfrentará a Honduras en el estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula, a las 8 p. m., y posteriormente recibirá a Nicaragua el lunes 13 de octubre en el Estadio Nacional, también a las 8 p. m.

En la última fecha FIFA, la Tricolor viajará a Curazao para enfrentar a Haití el jueves 13 de noviembre, a las 6 p. m., en el estadio Centro Deportivo de Curazao, y cerrará la eliminatoria el martes 18 de noviembre en el Estadio Nacional, cuando reciba a Honduras a las 7 p. m.

Actualmente, Honduras lidera el Grupo C con 4 puntos, seguido por Costa Rica y Haití con 2, mientras que Nicaragua suma 1.